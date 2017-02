Uomini e donne, anticipazioni trono over 8 febbraio 2017: amore o fuoco di paglia?

La scorsa settimana televisiva con Uomini e donne si è conclusa con il trono over, l’appuntamento dedicato alle dame e ai cavalieri over alla ricerca dell’amore. Le nuove dinamiche amore interessano ancora una volta Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti assoluti dell’appuntamento pomeridiano di Canale 5.

Il cavaliere Michele D’Ambra si è mostrato interessato a Gemma Galgani, la bionda e raffinata dama di 18 anni più grande di lui. Il cavaliere ha confessato di aver lasciato il numero di telefono alla dama torinese più volte, ma senza successo. In realtà, i due sono stati beccati insieme dal settimanale Diva e Donna mentre passeggiavano per le strade di Roma prima di dirigersi insieme in albergo.

In studio, Gemma aveva aveva smentito l’interesse per il giovane cavaliere ma Maria De Filippi è dovuta intervenire, spiazzandola. Che cosa ci faceva mano nella mano con il cavaliere per le vie di Roma? Che la bugia abbia a che fare con Giorgio?

Quale sarà la natura del rapporto tra i due? Se Gemma non si è ancora pronunciata a riguardo, Michele si è lasciato andare a uno sfogo: “Mi stanno massacrando in tutti i gruppi che mi chiedono di entrare…devi sapere che da quando è uscito lo scoop de giornale di gossip, tutti mi cercano e mi inseriscono nei gruppi dove discutono di uomini e donne. Ci sono tante arpie che mi uccidono”.

Sarà amore o il classico fuoco di paglia? La dama innamorata dell’amore ha riaperto il suo cuore a un uomo che non è Giorgio Manetti? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo! Ebbene, con Maria De Filippi impegnata con il Festival di Sanremo, sembra che non vi saranno registrazioni per il momento.