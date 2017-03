Ebbene si. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le parole di Antonello Venditti non potrebbero calzare meglio alla situazione. I due protagonisti assoluti del trono over di Uomini e donne si sono riavvicinati o almeno così sembrerebbe. E la reazione in studio lascia spazio a sospetti e rumors.

Gemma Galgani stava conoscendo il cavaliere Miche d’Ambra, l’uomo che con il suo comportamento avrebbe riaperto ferite latenti. È stata Cristina ad aver confessato le parole poco carine di Michele: l’avrebbe chiamata ‘mamma’ per sottolineare la non più giovane età di Gem.

Una Gemma in lacrime non hanno fermato Michele dal chiudere con lei perché troppo stanco e stressato della situazione e di sentirsi sotto esame. E non hanno fermato nemmeno Giorgio Manetti. Il Gabbiano ha raggiunto la sua ex per consolarla.

Il gesto di galanteria non è passato inosservato. Che Gemma provasse dei sentimenti per George era abbastanza chiaro, ma lui? La dama torinese ha letto gli sms che il cavaliere toscano le avrebbe mandato, facendo sobbalzare sia Gianni Sperti che Tina Cipollari.

La persistente attenzione per Gemma e Giorgio ha stancato anche uno degli storici cavalieri del programma di Maria De Filippi. Sui social Giuliano Giuliani si è scagliato contro la ‘coppia’ onnipresente: nessuno dei due è in cerca di un compagno ma di visibilità. Il veterano cavaliere del trono over invita caldamente la dama torinese e il cavaliere toscano a gettare la spugna!