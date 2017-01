Uomini e donne, trono over oggi 13 gennaio 2017: una chiusura di settimana coi fiocchi

Il 2017 di Uomini e donne riserverà emozioni e colpi di scena. Lo spazio del programma pomeridiano di Maria De Filippi dedicato agli over in cerca del vero amore conclude oggi, 13 gennaio 2017, la prima settimana di programmazione dell’attesissimo nuovo anno.

Le avventure amorose e i comportamenti di Gemma Galgani sembrano tenere banco in ogni momento. Ogni parola o gesto di Gem viene messa sotto la lente d’ingrandimento da Tina, la storica e burrosa opinionista del people show di Canale 5. Il risultato? Scenette, critiche e battibecchi.

Nella puntata di ieri, Gemma ha ribadito il suo interesse per il suo ex cavaliere Giorgio Manetti. Il “Gabbiano” sta conoscendo altre dame, Anastasia e Stefania. Ma se la seconda è stata congedata, la prima fa il suo ingresso trionfale in studio, ammettendo di aver sentito Giorgio e di essere stata invitata da lui a Firenze. Tra i due però sembra esserci una difficoltà: il cavaliere ha ammesso più volte di voler essere il centro dell’attenzione della donna che frequenta mentre la priorità della donna sono i suoi figli.

Il ballo calmerà gli animi, per poi lasciare spazio all’ennesimo confronto tra Tina e Gemma. La bionda opinionista sfiderà Gemma a conoscere Enzo e Giuliano, i due signori arrivati per approfondire la sua conoscenza, e la dama torinese accetta, dicendo di voler trovare una persona e di non lasciarsi spaventare da critiche o commenti.