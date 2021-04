Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile 2021

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano di nuovi sviluppi, nuovi arrivi e sentimenti feriti. Cosa accadrà in studio?

Nicola Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto trapelato, infatti, sembra che i prossimi appuntamenti del people show pomeridiano di Maria De Filippi sarà ricco di pathos.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, sappiamo che la dama non sta vivendo un periodo molto fortunato e sta entrando in crisi per questo motivo.

La dama torinese ha iniziato a conoscere meglio Roberto, un nuovo cavaliere originario di Bari. Tuttavia Tina non crede all’interesse della veterana (che continua ad appoggiarsi a Nicola Vivarelli).

In studio continuano le polemiche su Luca e sulla sua frequentazione con Elisabetta: il cavaliere non sembra disposto a darle l’esclusiva e vorrebbe conoscere altre dame.

Novità anche per Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo sta dimostrando di avere un debole per Angela.

Samantha si sta legando a Bohdan Beyba e continua a mostrare interesse verso Alessio; per questo molti telespettatori pensano che la bella tronista possa decidere di terminare la sua esperienza prima del tempo.

Massimiliano deve fare i conti con l’addio a Eugenia per la quale ha confessato di provare un’attrazione più mentale che fisica. Tuttavia l’assenza della corteggiatrice ha turbato molto il tronista.

Passando a Giacomo Czerny, invece, si sa soltanto che il giovane videomaker si è concentrato molto su Martina e una nuova corteggiatrice mentre ha lasciato a casa Carolina.