Uomini e Donne, anticipazioni 27 aprile 2020

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne ci raccontano le protagoniste del people show di Maria De Filippi continuano a portare avanti le loro conoscenze.

Gemma Galgani Uomini e Donne- foto meteoweek.com

Gemma Galgani e Giovanna Abate continuano a conoscere i loro corteggiatori a suon di parole dolci e messaggi criptici.

Da quello che si sa Gemma Galgani inizia a chattare con un uomo misterioso dal nickname Pantera che le propone un viaggio.

Durante il momento dedicato a Giovanna, però, la dama torinese risente del confronto con la giovane tronista e scoppia in lacrime, lasciando spazio a un attacco durissimo da parte di Tina Cipollari.

Il fatto che Giovanna riceva attenzioni particolari e molti regali da parte dei suoi corteggiatori è una cosa che la veterana del trono over non riesce a sopportare.

La bionda opinionista ha fatto notare a Gemma che la gelosia in questi casi è inutile, considerando la sua età rispetto a Giovanna.

Dal canto suo, però, Gemma prova a difendersi dalle accuse di Tina, arrivando ad arrabbiarsi molto per non essere stata compresa.

Non ci resta che aspettare qualche ora per vedere come procedono le conoscenze di Gemma e Giovanna e come si comporteranno in questo nuovo format di Uomini e Donne.