Uomini e Donne, anticipazioni 4 maggio 2020

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che l’allentamento delle misure di contenimento permetterà il ritorno in studio proprio oggi 4 maggio.

Giovanna Abate Uomini e Donne- foto instagram.com

Maria De Filippi e la redazione abbandonano la novità del digitale per tornare al vecchio format del people show pomeridiano.

Le dame e i cavalieri del trono over e i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, torneranno in studio con qualche novità.

La padrona di casa ha anticipato le novità in un’intervistata a Vanity Fair, specificando che non ci sarà il pubblico e non torneranno in studio le persone che abitano nelle zone più colpite dall’emergenza.

Da quello che sappiamo, quindi, Gemma Galgani e Giovanna Abate potranno incontrare i corteggiatori con cui hanno parlato durante il format digitale e decideranno se approfondire la conoscenza o meno.

“Gemma vedrà finalmente con chi ha chattato – ha detto Maria De Filippi – entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede, sarà allora che capirà se dietro la chat c’è una sòla o la verità”.

“Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L’Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo – ha continuato la conduttrice – Paradossalmente è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna”.

Non si sa ancora se Giovanna continuerà la conoscenza con Sammy e Alessandro, ma potrebbe esserci un colpo di scena.