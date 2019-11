Uomini e Donne, anticipazioni trono over 25 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano di sorprese bellissime, mancati happy ending e verità scottanti.

Tutto inizia con una nota leggera e divertente, vale a dire la constatazione del peso forma di Tina Cipollari. La bionda opinionista è dimagrita.

Maria De Filippi decide di iniziare con Gemma Galgani. La dama piemontese è uscita con Juan Luis e la storia tra i due sembra procedere per il meglio.

Gemma ha regalato al cavaliere un cuore composto da post-it sui quali ha indicato le più belle canzoni d’amore. La dama vorrebbe ballarle tutte con lui, una per ogni puntata.

L’idillio viene interrotto dall’arrivo di cinque dame per Juan Luis, ma il cavaliere venezuelano decide di non conoscerle.

In più Juan Luis liquida anche la dama arrivata per lui durante la puntata precedente, spiegando di aver capito soltanto dopo il regolamento del programma.

Si passa a Ida e Riccardo. La dama è in lacrime e non entra in studio, così la padrona di casa decide di far partire sullo schermo un video dal quale si capisce che la coppia ha litigato dopo la puntata precedente.

Maria decide di far entrare Riccardo e il cavaliere racconta che le cose non stanno andando come sperato. Ida entra e i due iniziano a battibeccare.

La discussione è infuocata e quello che vien fuori preannuncia la fine della storia: lei racconta la mancanza di rapporti intimi mentre lui ammette di voler risolvere prima i loro problemi.

La dama bresciana riferisce di non aver superato il fatto che la madre di Riccardo non l’abbia voluta incontrare la scorsa estate e il cavaliere tarantino ammette di non gradire le parole di Ida sulla sua famiglia.

La situazione precipita quando Ida confessa di andare dallo psicologo e Riccardo mette in dubbio il beneficio delle sedute. La dama esce dallo studio.

Riccardo viene ammonito e Valentina Autiero lo invita a farsi seguire da uno psicologo per imparare a relazionarsi con la donna che dice di amare.

A questo punto interviene anche Roberta, la quale sottolinea la gravità dell’assenza di rapporti intimi tra i due. Il cavaliere, però, dice di provare qualcosa di diverso per Ida, rispetto a quanto successo con lei.

Ida decide di tornare in studio e la padrona di casa chiede di far luce sulla loro attuale situazione. I due preferiscono mettere fine alla loro storia.

Arriva il momento di Armando e Veronica: lui sottolinea il suo interesse mentre lei non riesce a lasciarsi andare.

Valentina F. cerca di intervenire, ma Armando la blocca. Il cavaliere riferisce di aver intercettato un bacio tra lei e Simone.

La dama e il cavaliere negano lo scoop e a questo punto l’Incarnato incalza rivelando di aver avuto rapporti intimi con Veronica F..

Valentina smentisce e chiede alla redazione di verificare i fatti, ma Armando confessa di non aver detto nulla prima per non umiliarla.

Armando incalza, riferendo che Valentina F. si fa manovrare da un’agenzia. Nonostante le accuse, però, i due ballano insieme.

Si passa ad Anna Tedesco e Samuel Baiocchi: lui ammette di aver voluto vedere un po’ di trasporto mentre lei tenta di giustificarsi. Gianni Sperti interviene ammiccando all’ipotesi che ci sia un uomo segreto.

Maria ha chiesto a Samuel cosa intendsse fare e il cavaliere decide in comune accordo di chiudere ogni frequentazione.

Arriva il momento della sfilata delle dame con il tema “Party Per Due” e alla fine la gara viene vinta da Roberta.

