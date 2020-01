Uomini e Donne, Mara Fasone e Teresa Langella ai ferri corti: “Se parlo ti fai male”

Mara Fasone e Teresa Langella di Uomini e Donne sono ai ferri corti. Duro botta e risposta sui social tra le due ex troniste del trono classico. Mara è tornata all’attacco contro Teresa.

Le dichiarazioni della Fasone però hanno fatto letteralmente infuriare la fidanzata di Andrea che sui social ha lanciato una vera e propria stoccata alla sua ex rivale di trono: “C’è chi le vacanze (fosse solo questo), le bollette, la casa, le spese condominiali, prossima volta ti faccio l’elenco, se le paga da sola, e chi spera che qualche agenzia che da quasi un anno a questa parte supplica, accetti per darle lavoro”. E ha terminato così: “Prova a brillare da sola babe #cheseparlotifaimale”.

Mara Fasone tramite delle storie su Instagram ha dichiarato: “Sono qui per regalarvi ancora un po’ di trash visto che la partita è stata aperta quindi divertiamoci ancora un poco. Ci tengo a precisare che non trovo nulla di male… […] ma la ragazza mi ha screditato talmente tanto da far credere che io ero quella abituata male, al lusso e che non vedevo altro che il lusso. Lei invece era la ragazza umile che si mangia il prosciutto con le mani. Mi sono permessa di sottolineare la sua incoerenza. Ad oggi purtroppo noto che vengono dette di nuovo cose assurde sul mio conto, sbagliate e senza fondamenta. Ovviamente voglio parlare anche di quello che ha scritto. Lei dice che io supplico le agenzie per lavorare e questa è una cosa che mi ha fatto ridere parecchio, spero che farà ridere altrettanto lei. La invito a dire i nomi di queste agenzie – ha aggiunto -, perché se così non dovesse essere, chiaramente, ci parte una bella denuncia per diffamazione cara Teresina! […] Ho letto qualche altra cosa, persone che che dicono che io sia gelosa… dovrei essere gelosa di una donna che è in grado di mordere il c**o ad un ragazzo fidanzato pur di fare televisione? Chi è l’assetata? Chi è che prega? Chi è che supplica pur di stare in tv? Parliamone. Dovrei essere gelosa di una donna che ruba il fidanzato ad un’altra donna oppure dovrei essere gelosa di una donna che è in grado di mettere scompiglio in una coppia? Forse dovrei essere gelosa di una donna che sa solo denigrare un’altra donna pur di apparire migliore? Questa ragazza non sa difendersi da sola e ha bisogno dell’intervento del fidanzatino quindi vorrei dire anche a lui di parlare tranquillamente senza tacere: parla, nessun problema, io non ho niente da nascondere! Quando parlate però, invece di annoiarci perché parlate a vanvera, parlate con i fatti. Quando avrete i fatti mi disturberete di nuovo e magari vi rispondo. Volevo far notare anche l’incoerenza in quello che ha scritto la cara Teresa quando dice che io non mi pago le cose da sola però nel frattempo supplico le agenzie per lavorare: Amore, deciditi: o voglio lavorare o non voglio lavorare”.

Mara non ha risparmiato nemmeno Deianira Marzano, rea di aver difeso pubblicamente Teresa: “Ho notato che non poteva non intromettersi la bambola gonfiabile! Finalmente! […] pane per i tuoi denti! Dato che però hai tante persone che tu seguono e che ti credono, invece di parlare a vanvera anche tu, dimostra tutto con i fatti così diventi anche più credibile. Detto ciò purtroppo devo smentire tutto ciò che sta dicendo anche lei sul mio conto perché ho ricevuto parecchie collaborazioni con varie aziende ma ho preferito momentaneamente non accettare per dei problemi miei personali. Quando chiarirò questi miei problemi personali sicuramente potrei anche accettare. Vorrei rispondere anche a coloro che mi insultano dicendo che io sono interessata ai follower, e che sarebbe questo il motivo per il quale sto facendo queste Instagram Stories e per cui si è creato questo discorso mediatico, che a me non interesse né avere un follower in più né avere un follower in meno solo per un semplice motivo: io non lavoro con Instagram! Vi siete fatti i conti male! Il motivo per cui ieri ho ho fatto quella battuta – ha proseguito -, ridendoci un po’ su, è solo uno: io sono stata più di un anno ad aspettare che arrivassero delle scuse da donna a donna dato che, anche quando lei non è stata scelta da Andrea e soffriva, io avevo detto che mi dispiaceva nonostante tutto quello che avevo ricevuto da parte sua ma non sono mai arrivate queste scuse. Non poteva credere che io rimanessi inerme, zitta, dopo tutto quello che mi ha fatto”.