Valentina Autiero di Uomini e Donne sta frequentando Nicola Vivarelli? Flirt in corso tra i due personaggi del trono over? Sirius è rimasto molto deluso e amareggiato dal comportamento e dall’atteggiamento della chiacchieratissima e famosa dama torinese Gemma Galgani. L’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari ha ceduto al lifting per fare una sorpresa a Nicola Vivarelli e per questo motivo durante l’estate è stata distante da lui. Sirius però non l’ha presa affatto bene. Ora entrambi hanno voltato pagina.

Ora però è spuntata un’indiscrezione molto piccante su Sirius e Valentina. A lanciarla alcuni giorni fa è stata il web influencer Amedeo Venza. Che cosa ha dichiarato?

Amedeo Venza ha rivelato che i due sarebbe usciti in esterna insieme iniziando così una frequentazione. Flirt o nuovo amore in corso tra Valentina e Nicola? Proprio su questo punto è intervenuta la dama del trono over che su Instagram ha dichiarato: “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque… dovreste parlare su argomenti veri, invece non sapete nulla o meglio credete a tutto”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne e sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set italiano e internazionale!