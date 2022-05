X-Factor e Italia’s Got Talent verso la chiusura definitiva: Sky né conferma né smentisce

X-Factor e Italia’s Got Talent verso la chiusura definitiva. Quella di settembre sarà l’ultima edizione del famoso e popolare talent show, che ha scoperto tantissimi talenti della musica italiana, su Sky. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva e anteprima da TvBlog.it.

X Factor – Foto: Facebook

“Per lo stesso motivo di cui sopra, non ci dovrebbe essere neppure più una nuova edizione di Italia’s Got Talent, il programma che è migrato qualche anno fa da Canale 5 verso Sky, giunto ormai alla sua dodicesima edizione – si legge su TvBlog –. Anche questo programma rischia di costare troppo. Sky lo ha valorizzato anche mandandolo in onda sulla sua rete gratuita, ovvero Tv8. Quest’ultima, non ha il bacino di ascolto di Canale 5 che, con il programma che l’ha sostituito nel sabato sera dell’ammiraglia Mediaset, ovvero Tu Si Que Vales, realizza ascolti decisamente superiori (anche quattro volte tanto)”.

Sky non ha né smentito né confermato lo scoop esclusivo di TvBlog: “Sky e Fremantle ci hanno contattato e non confermano queste indiscrezioni. Non ci resta che attendere, d’altra parte le valutazioni e i fattori esterni potrebbero nuovamente mutare”.

Come andrà a finire? I fan dei due show televisivi sperano vivamente che siano soltanto indiscrezioni non veritiere. Staremo a vedere.

