Calcio scommesse, Fabrizio Corona svela i nomi dei calciatori e presidenti coinvolti: “Ecco la mia fonte”

Calcio scommesse, ultime notizie e indiscrezioni. L’ex agente dei paparazzi e personaggio tv Fabrizio Corona sta facendo tremare il calcio italiano con le sue news bomba lanciate attraverso il suo canale Telegram e il suo giornale Dillingernews.it. La questione è talmente esplosiva che è arrivata la notifica dell’avviso di garanzia a Coverciano da parte della polizia. I primi quattro nomi di calciatori coinvolti e svelati da Corona sono: Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski. L’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Torino ruota attorno a milioni di euro e anche a piattaforme di scommesse illegali. Gli inquirenti analizzeranno chat e dati dei cellulari sequestrati.

Sandro sta tornando a Milano dove parlerà con procuratore e legali. Nicolò ha ricevuto la visita di papà Igor e partirà con volo privato per l’Inghilterra svela i nomi dei calciatori e presidenti coinvolti.

“É giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi c’è la giustizia che farà il suo corso: ma se sono state fatte delle cose irregolari è giusto pagare”, ha commentato il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti sul caso scommesse che ha coinvolto i due azzurri Tonali e Zaniolo.

Nicolò Zaniolo ha rivelato al suo agente e ai familiari di giocare d’azzardo: “Era solo poker e black jack”. Ha però escluso di essere coinvolto nelle scommesse sportive. Il tabloid britannico The Sun ha titolato «Bet shock», ovvero choc scommesse. Gli sviluppi dell’inchiesta diranno se le stelline della Premier League dovranno scontare in Inghilterra eventuali sanzioni.

Per i tre giocatori iscritti nel registro degli indagati il fascicolo è aperto per ‘esercizio abusivo di gioco o di scommesse’, previsto dalla legge 401 del 1989, e in particolare il comma 3 dell’art 4, che punisce chi partecipa ad attività abusive organizzate e gestite da altri soggetti con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda.

Calcio scommesse: Fabrizio Corona svela la sua fonte

Il famoso e popolare imprenditore, personaggio tv e influencer Fabrizio Corona ha rivelato al quotidiano Il Corriere della Sera che ci sarebbero anche 5-6 procuratori, presidenti di club e le bische clandestine. Inoltre sarebbero coinvolte 5-6 squadre. L’ex paparazzo sta lavorando con la Procura di Torino. Dirà tutto al programma di Nunzia De Girolamo dopo la partita (martedì dopo Inghilterra-Italia, programma su Rai 3). La sua fonte sarebbe lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Josè Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli.

Il papà vip e personaggio tv Fabrizio Corona ha spiegato al Corsera: “Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Tutto verificato. Martedì manderemo l’intervista e faremo altri nomi, un pò per volta”. Per poi aggiungere: “Si, ci sono anche dei Presidente. Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema. Giocano prima alle slot, a black jack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B”.

Per poi concludere: “Ora il sito vale un milione di euro. In una settimana siamo diventati punto di riferimento per tutta l’informazione. Oggi in Italia ci sono solo due cose: Hamas e questa. E questa l’ha fatta la banda Dillinger, siamo dei fuorilegge dell’informazione che rischiano la vita. Mi verranno a cercare le curve e i malavitosi ma siamo riconosciuti e il sito vale un sacco di soldi. Questa settimana mi hanno cercato al telefono almeno 10 15 fra calciatori e amministratori. Non ho risposto”.