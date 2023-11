Calendario 2024 Mister Italia: i modelli sono a Sharm el-Sheikh

Calendario 2024 Mister Italia: ultime news e anticipazioni sull’almanacco maschile più bello e sensuale dell’anno. I modelli sono a Sharm el-Sheikh per realizzare gli scatti. Il Resort Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh sta ospitando i finalisti e vincitore di Mister Italia 2023, Pierluigi Mastropasqua, per la realizzazione del calendario 2024 by Claudio Marastoni, organizzatore nazionale del contest maschile per eccellenza.

Il 2023 è stato un anno eccezionale per il concorso Mister Italia by Claudio Marastoni che, dopo avere svolto numerosi casting in tutta Italia e selezionato migliaia di ragazzi, ha realizzato la finale nazionale nel mese di agosto a Pescara. Pierluigi Mastropasqua è un giovane milanese originario di Bubbiano, che studia Scienze politiche e relazioni internazionali a Pavia e, nel tempo libero, gioca a golf. Occhi azzurri, capelli biondi, fisico armonico scolpito da ore di allenamento, Mastropasqua ha sbaragliato la concorrenza di oltre 100 bellissimi provenienti da ogni parte della Penisola. Succede a Walter Zappalà, Mister Italia 2022.

I vincitori dei vari titoli nazionali e alcuni finalisti nazionali, stanno realizzando (dal 13 al 22 novembre), nella splendida cornice del Resort Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, il Calendario di Mister Italia 2024, che uscirà in edicola con Eva 3000 il prossimo 22 dicembre.

I modelli del calendario di Mister Italia 2024, sul set del fotografo reggiano Andrea Salsi, sono: Mister Italia 2023 Pierluigi Mastropasqua, L’uomo ideale d’Italia 2023 Francesco Pizzuto, Mister Italia Fitness 2023 Federico Fiorentino, Un bello per il Cinema 2023 Lorenzo Mammarella, Nicolò Maida, Massimo Perelli, Riccardo Rosati, Vadym Dobrovolsky, Paul Cappellini, Biagio Falà, Emerson Toledo, finalisti nazionali 2023.

I vincitori di Mister Italia by Claudio Marastoni

2010 – MIKY FALCICCHIO (Bari)

2011 – CIRO TORLO (Napoli)

2012 – GIANLUCA TAMBERI (Ancona)

2013 – LUCA ONESTINI (Bologna)

2014 – GIACOMO FARIELLO (Napoli)

2015 – ALESSANDRO BIVI (Udine)

2016 – PAOLO CRIVELLIN (Torino)

2017 – LUCIANO PUNZO (Napoli)

2018 – GERARDO STANCO (Napoli)

2019 – GIULIO SCHIFI (Rieti)

2020 – GIUSEPPE MOSCARELLA (Napoli)

2021 – JOSEPH LANTILLO (Trapani)

2022 – WALTER ZAPPALA’ (Catania)

2023 – PIERLUIGI MASTROPASQUA (Bubbiano)

