Akash Kumar affossa Andrea Cerioli: “Sono superiore, lui ha fatto il pr in discoteca”

Akash Kumar ha affossato nuovamente l’ex gieffino ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Andrea Cerioli. Il bellissimo e sensuale modello indiano è tornato ad attaccare Andrea Cerioli dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Novella 2000. Akash Kumar ha dichiarato: “A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne, con tutto il rispetto per la trasmissione. Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna. Che altro devo aggiungere?”.

Akash Kumar si è scagliato di nuovo contro il finalista dell’Isola dei famosi 2021, Andrea Cerioli. Tra i due naufraghi vip non corre buon sangue. Già in precedenza Akash Kumar aveva riservato bordate al vetriolo all’indirizzo dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Cerioli. Ora il noto modello indiano Akash Kumar ha sferrato un duro attacco all’ex gieffino dalle pagine di Novella 2000.

Akash ha affermato: “Conosco Andrea da quando era p.r. alla discoteca Papeete Beach di Milano Marittima, quello è probabilmente il lavoro che più gli si addice. Inoltre, con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello non mi potrei mai rapportare. È arrivato in Honduras completamente diverso. Nella mia vita non ho mai usato Photoshop. Il mio fisico è esattamente quello che avete visto in tv”.

Kumar ha poi sottolineato: “Quando ho detto che lui si photoshoppa, la sua fidanzata si è arrabbiata. Questa donna mi ha attaccato dandomi del drogato. Ma come si permette? Io non ho mai fatto uso di stupefacenti. È una vera e propria diffamazione e non posso tollerarla. Perché lui ce l’ha con me? Forse mi teme, chissà”.