Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: vero amore o finto scoop? Dopo aver annunciato soltanto pochi giorni fa la rottura con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi è stata immortalata dai paparazzi (guarda caso) con il personaggio del momento: il modello indiano ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Akash Kumar. Nei salotti Mediaset e sul web si continua a parlare, purtroppo ancora tanto, di un aspetto che è davvero poco interessante e utile: il colore dei suoi occhi. Secondo alcuni opinionisti, sarebbero stati ritoccati chirurgicamente. In fin dei conti non saranno anche fatti suoi? Attacchi e polemiche che effettivamente non hanno ragione di esistere, anche perché ci sarebbero notizie molto più scottanti e piccanti!

Per quanto riguarda la sua vita privata, Akash è sempre stato molto discreto e riservatissimo. Secondo quanto ha raccontato al programma Storie Italiane, è stato fidanzato fino al 2020 con una ragazza la cui identità è però ignota. Lei, però, lo ha lasciato poco prima dell’inizio del lockdown e quindi lui ha passato quel periodo davvero difficile completamente da solo. Ciò lo ha portato ad avere attacchi di panico e anche a perdere 20 chili. Ha infatti sofferto il dolore per la fine della relazione e per non aver potuto incontrare i genitori per più di un anno. Grazie ad uno psicologo si è ripreso, ma ancora oggi ha attacchi di panico che lo colgono in piena notte.

Ora sta facendo il giro del web un video che lo ritrae in atteggiamenti complici con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Tra i due scatta anche un bacio a stampo. Ma sono in molti sul web a nutrire dubbi sulla veridicità di questo flirt, che sembrerebbe studiato a tavolino. In particolar modo su Twitter, gli internauti sono super scatenati. Un’internauta di nome Sabrina scrive: “La tipa (Antonella Fioredelisi, ndr) guarda palesemente verso chi li riprende… che ridere… scusate ma che poverata!”. E poi ancora: “Palesemente finto!”. Un altro commenta: “Si come no, sono entrambi in cerca di visibilità”.

Dov’è la verità? Vero amore o finto scoop tra Akash e Antonella Fiordelisi? Lo scopriremo molto presto!