Alba Parietti rivela: “Naomi Campbell disse che ero l’italiana più bella”

Alba Parietti si è lasciata andare ad alcune confidenze intime durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici. L’ex coscia lunga della sinistra italiana ha confessato: “Se mi sono sempre resa conto di essere una bomba sexy? No, lo si capisce dopo. Quando non è più così. Mi rendo conto più oggi che a vent’anni. Una volta anche Naomi Campbell mi disse che ero la più bella italiana che avesse mai visto”.

Alba Parietti – Foto: Instagram

La celebre opinionista tv ha asserito: “Sento dei racconti postumi dove mi raccontano che mi consideravano una donna bellissima. Ma io non me ne accorgevo. Sono sempre stata una bambina insicura prima e una ragazza scapestrata poi, molto vanitosa ma poco maliziosa. La malizia o il sex appeal ce l’avevo di innato. Ho sempre trattato molto male i maschi, alla pari. Non ho mai avuto l’atteggiamento della pecorella, li ho sempre messi in grande difficoltà. Gli uomini mi amano ma li spavento allo stesso tempo. Spesso sono aggressivi. Sono da studiare da questo punto di vista”.

L’attrice, showgirl e conduttrice televisiva ha rivelato che si innamora quasi esclusivamente d’estate: “Se ho conosciuto qualcuno di recente? Sono stagionale, non mi innamoro mai d’inverno, ho poco tempo per l’amore. Ho una questione legata all’adrenalina. Il mio lavoro mi dà emotivamente troppo interesse. Quando lavoro non ho bisogno di altro. Appena arriva la bella stagione, maggio giugno, la tv interrompe i programmi e lì si infila sempre qualcuno”.

Sono però passati diversi anni da quando non prova più emozioni forti per un uomo: “Molti anni fa. Era il 2016. Però mi sono infatuata altre volte. Infatuata con cadenza più o meno annuale”.

