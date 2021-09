Alberto Matano parla di Mara Venier e Barbara d’Urso

Alberto Matano ha parlato delle famosa e popolari conduttrici tv Mara Venier e Barbara d’Urso durante un’intervista al settimanale Oggi. Il 49enne giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo originario di Catanzaro è il principale competitor di Barbara d’Urso durante la settimana e ha finora avuto sempre la meglio in termini di ascolti tv e share. Anche se Pomeriggio 5 è cambiato molto quest’anno, La vita in diretta riesce sempre a vincere la sfida tv.

Alberto Matano – Foto: Facebook

L’opinionista di Ballando con le Stelle ed ex giornalista del TG1 ha dichiarato che Barbara d’Urso non deve rinunciare alla sua impronta professionale. «Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico – ha detto il giornalista e conduttore tv -, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo».

Ha anche parlato dell’amica, la presentatrice di Domenica In Mara Venier, a cui è stato vicino anche dopo un grave problema ai denti di cui la conduttrice porta ancora i postumi: «Con lei c’è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C’è un reciproco riconoscimento di ciò che siamo – ha continuato il conduttore de La vita in diretta – e di ciò che sappiamo fare. Io riconosco i suoi molteplici talenti, l’empatia, la naturalezza, la simpatia. Ma anche la sua grande conoscenza del mezzo televisivo: imparo sempre qualcosa da lei».

Molto curioso il suo aneddoto sul suo passato scolastico: «Alle medie, a Catanzaro, una professoressa ci faceva fare il telegiornale in classe e lì ho iniziato a sognare il Tg1».

