Alessandro Pitti Inticu torna all’attacco di Roberta Di Padua: “Bugiarda e finta come i soldi del Monopoli”

Alessandro Pitti Inticu è tornato all’attacco della dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. Perché? Che cosa è successo? Il 40enne pluritatuato ristoratore di Genova ed ex cavaliere del trono over non ha mandato giù alcune dichiarazioni rilasciate da Roberta Di Padua: “Con Alessandro solo una mezza uscita di 15 minuti e con lui ho subito messo le cose in chiaro, dicendo che ero presa da Riccardo”. In precedenza Alessandro aveva criticato duramente sia Roberta che Maria Tona durante un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it.

Alcuni giorni fa al sito FlashStyleMagazine ha rivelato: “Io durante la prima registrazione ho ricevuto dei numeri di telefono, compreso quello di Roberta Di Padua. Quando è venuta Angela, la ragazza della redazione in camerino a dirmelo, io ho detto: ‘Con Roberta sinceramente non lo accetterei dato che ha questa situazione con Riccardo, mi scoccia rompere le palle… sono appena entrato e non mi va di creare dinamiche e litigare’. Angela mi ha risposto: ‘Guarda che tu puoi fare quello che vuoi. Fin che loro sono qua dentro, non chiedono l’esclusiva e non escono fuori nessuno è fidanzato di nessuno’. Allora ho detto: ‘Sì, va bene’. Ho preso il numero di Roberta e ci siamo sentiti”.

L’ex cavaliere ha poi sottolineato: “Io le ho detto: ‘Guarda che devo uscire questa sera con Claudia, viene da me in albergo’. Lei mi fa: ‘Va bene, ci mancherebbe. Però se vuoi, facciamo così: usciamo prima che ti vedi con Claudia così parliamo un po’ e ti accompagno in albergo’. Lei in puntata comunque aveva già detto a Riccardo durante la litigata: ‘Guarda è finita, io voglio uscire con Alessandro’. Pertanto usciamo e sono io che ho messo le cose in chiaro a Roberta in auto mentre mi accompagna in albergo: ‘Io non volevo scambiare il tuo numero. Se tu hai una relazione aperta con Riccardo, non usciamo più insieme’. Lei mi risponde: ‘No, no assolutamente. Con Riccardo è finita. Non ti preoccupare, voglio vederti e uscire’. E poi ora scopro che lei ha detto: ‘Io ho messo le cose in chiaro con Alessandro, dicendogli che ero presa da Riccardo’. Che bugiarda, è proprio falsa e più finta dei soldi del Monopoli. A questo punto non so più cosa pensare e cosa dire…”.

