Alessia Marcuzzi sbarca in Rai alla conduzione dello show Boomerissima

Alessia Marcuzzi sbarcherà in Rai. L’ex conduttrice del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi dovrebbe condurre uno show nuovissimo tutto suo dal titolo Boomerissima. Pochi giorni fa è stata ospite da Mara Venier a Domenica In dove ha confessato che le manca molto la televisione.

Alessia Marcuzzi – Foto: Facebook

Alessia Marcuzzi ha rivelato a Mara Venier: “Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse il Covid mi ha fatto cambiare la percezione. Mi sono presa un anno di tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto, fatto, pregato. La voglia di tornare c’è, quella lucetta rossa [della telecamera, ndr] quando ce l’hai dentro al sangue, manca”.

Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia ha rivelato: “Lo scorso 9 marzo Dagospia anticipava l’esistenza di una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, potente manager di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha lasciato Mediaset dopo 25 anni ed è sempre più vicina all’azienda di Viale Mazzini. Direzione Rai2. Stando alle nostre fonti, salvo colpi di scena, la Marcuzzi dovrebbe sbarcare sulla seconda rete del servizio pubblico con un nuovo programma in onda da novembre in prima serata. Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d’arrivo”.

Il direttore dell’intrattenimento Rai, Stefano Coletta, ha così commentato: “Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intorno a un’idea. Per ora si tratta di confronti”.

Passaggio di Alessia Marcuzzi in Rai.

Il direttore Stefano Coletta: “Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intorno a un’idea. Per ora si tratta di confronti” pic.twitter.com/b0zxvJiDM7 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) May 31, 2022

Il giornalista Giuseppe Candela ha poi svelato il nome del programma che condurrà La Pinella su Raidue in un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano: “Il programma, l’idea in questione, è sul tavolo e lo svela FqMagazine: Boomerissima, questo il titolo provvisorio. Uno show, tendente al reality, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. In onda probabilmente al martedì sera”.