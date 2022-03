Alex Belli a La Pupa e il Secchione Show 2022? “Non posso escluderlo”

Alex Belli non ha escluso a priori una sua partecipazione oppure ospitata a La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso. Uno dei grandi e chiacchieratissimi protagonisti della sesta edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, è stato interpellato da Casa Chi in merito a un suo coinvolgimento nel programma di Italia 1, che vede come protagonisti tra l’altro la sua amica Soleil Sorge (giurata), la sua ex fidanzata Mila Suarez e il suo amico Mirko Gancitano. Il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha chiesto ad Alex Belli: “Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita. Giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione Show e che ti prenderai una pausa“.

Alex Belli – Foto: Instagram

Il bellissimo e intrigante attore, fotografo di moda ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha risposto così: “Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha poi continuato: “Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione”.

E voi che cosa ne pensate? Vorreste Alex Belli nel programma tv di Barbara d’Urso, La Pupa e il Secchione Show?

