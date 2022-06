Alex Belli contro Soleil Sorge: “Incoerente e anche un po’ pazzerella”

Alex Belli si è scagliato contro l’ex gieffina vip e giurata di La Pupa e il Secchione Show 2022, Soleil Sorge, durante L’Isola Party. Il famoso e popolare attore, modello ed ex gieffino vip Alex Belli è tornato ad affossare l’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Soleil Sorge. Il bellissimo e intrigante modello, fotografo di moda e videomaker ha rifilato una serie di bordate al vetriolo a Soleil nel corso de L’Isola Party.

Che cosa ha detto Alex alla giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022? “Cara Sole per me sei un’incoerente – ha detto Belli – un po’ pazzerella. E sappi che dei click a me non importa nulla (rivolto a una frecciatina dell’ex amica). Tra noi c’è stato uno screzio, ma si tratta di una cosa da poco nulla di pesante. Poi a me queste cose divertono e sono il re dei dissing. Voglio dire che non ho nulla contro Sole, anche se quando dice che non le piace il mondo trash e che si dissocia io non la capisco. Ascolta ciccia tu per mesi hai fatto il trash che non sopporti quindi sveglia. Quando rinnega tutto questo io non la capisco e vado fuori di testa davvero”.

In un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000, Belli si è espresso sulla mamma di Soleil: “Vorrei precisare, e sono contento di farlo che quello che ho detto su Sole non riguarda assolutamente l’Isola. Sono molto felice per lei che abbia avuto un’altra esperienza lavorativa. Il problema nasce dal fatto che lei ora sta rinnegando tutto ciò che è successo in sei mesi di GF Vip. Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una delle cose più errate che si possa fare. Soleil dice di non amare il trash televisivo e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti”.

Ha poi concluso: “La madre di Sole è stata molto cattiva con me. Ha detto che Sole deve allontanarsi da me perché addirittura le avrei rovinato l’immagine. Non penso proprio di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male. Sono sincero”.

