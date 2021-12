Alex Belli e Delia Duran sono bisessuali: il gossip impazza da diversi giorni sul web e sulla carta stampata. Come ben ricorderete lo scorso anno la famosa e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso fece outing su Delia Duran durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. “Qui stanno accadendo cose meravigliose – disse l’ex dottoressa Giò in diretta tv -. Durante la pubblicità, accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto che è bisessuale“. Lei confermò tutto: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì, mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle“.

Alex Belli e Delia Duran – Foto: Instagram

Negli ultimi mesi anche l’ex fidanzata dell’attore e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli, Mila Suarez, aveva lanciato lo scoop sull’orientamento bisessuale del modello e un rumor fragoroso sulle sue nozze con Delia Duran: “Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”.

Delia Duran fa coming out a #noneladurso:

Qualche giorno fa si è espressa sull'orientamento bisessuale di Alex Belli anche la blogger e influencer Deianira Marzano: "E quindi Delia Duran è bisessuale. Ma se lo sapevamo già tutti. Idem si dice di Alex Belli, dove sta la novità?".

