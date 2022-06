Alex Belli e Soleil Sorge litigano su Twitter: ennesimo botta e risposta

Alex Belli e Soleil Sorge hanno litigato di nuovo su Twitter: ennesimo botta e risposta social tra i due ex concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

La giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge, ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi: “In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex Belli. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”.

La frase è stata ripresa da GiuseppePorro.it che ha titolato: “Soleil Sorge ancora contro Alex Belli“. Un titolo che non è affatto piaciuto all’attore che ha screenshottato la pagina ed ha commentato.

“GIUSTO PER LA CRONACA… poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le palle di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”.

La giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 ha replicato così: “Tieni, prenditi sti click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona. Xoxo #yourewelcome“.

ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo #yourewelcome https://t.co/NsHZBg5IZA — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 26, 2022

