Alfonso Signorini su Barbara d’Urso: “Il suo modo di fare tv è molto lontano da me”

Alfonso Signorini è tornato a parlare della famosa e chiacchierata conduttrice tv Barbara d’Urso durante un’intervista rilasciata al giornalista Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano. Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, che è stato di recente confermato alla conduzione della sesta edizione del reality show di Canale 5, ha affrontato tantissimi argomenti: dalla sua infanzia al suo precedente lavoro di insegnante fino al mondo del gossip e della televisione.

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini abbracciati – Foto: Instagram

Nel recente passato Alfonso Signorini aveva attaccato Barbara d’Urso diverse volte sia in alcuni editoriali sia in alcune interviste rilasciate in tv. Dopo un periodo in cui i due non si parlavano più, Signorini e d’Urso hanno poi siglato la pace. Ora il giornalista e direttore del settimanale di gossip Chi è tornato a parlare dell’argomento.

Alfonso Signorini e la critica al modo di fare tv di Barbara d’Urso

Il conduttore del GF Vip ha spiegato a Il Fatto Quotidiano: “Non so se esagera. Però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me”.

Alfonso Signorini al posto di Barbara d’Urso la domenica pomeriggio?

Signorini ha poi risposto a un rumor che circolava con una certa insistenza sul web e sulla carta stampata negli ultimi mesi: prenderà il posto di Barbara d’Urso la domenica pomeriggio? Alfonso ha spazzato via ogni dubbio: “No, questo lo smentisco davvero. Chi mi conosce sa benissimo che non potrei mai condurre un programma la domenica pomeriggio. Come mai? Perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici e va bene così sono a posto”.

Capitolo chiuso? Pare proprio di sì!