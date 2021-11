Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: Oggi rivela altri dettagli sulla rottura

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati tra le polemiche. Il tradimento dell’allenatore della Juve ai danni dell’attrice continua a far notizia. Un gossip fragoroso accompagnato da accese polemiche e un’ondata di indignazione per via della consegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ad Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri – Foto: Instagram/Wikipedia

Selvaggia Lucarelli ha difeso a spada tratta Ambra Angiolini, come tantissimi altri vip del jet set nazionale, e ha riservato una stoccata al vetriolo alla neo conduttrice di Striscia la notizia, Vanessa Incontrada.

Il tecnico bianconero ha sempre glissato ogni domanda dei giornalisti sulla sua vita sentimentale durante le conferenze stampa. La mamma vip e attrice ha voltato pagina in amore, anche se la ferita fa ancora molto male. L’ex conduttrice di Non è la Rai e nota attrice ha infatti dichiarato: “Riparto da zero, allontanandomi da chi non c’è mai stato”.

Ora il settimanale Oggi ha rivelato altri dettagli sulla rottura tra i due, mostrando le foto di una signora che, a tarda sera, si è recata nell’appartamento di Allegri: “La bella quarantenne, di cui OGGI decide di non svelare nome e professione, è stata sorpresa venerdì 22 ottobre far visita all’allenatore della Juventus dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società. Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora”.

E poi ancora: “Già la scorsa settimana OGGI aveva rivelato due indiscrezioni: la prima relativa a un capello «lungo biondo e liscio» che, secondo una fonte, Ambra avrebbe trovato sull’auto dell’allenatore bianconero. La seconda riferita al funzionamento dell’ambiente Juve. «Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì»”.

Chi sarebbe la terza incomoda? Oggi ha aggiunto: “Un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città. Più che un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017 Alberto Dandolo su OGGI aveva parlato della Pierre di un golf club poco entusiasta della storia tra Allegri e Ambra”.