Ambra Lombardo chiede perdono a Barbara d’Urso: “Mi pento di averla diffidata”

Ambra Lombardo ha fatto pubblicamente mea culpa. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha chiesto scusa alla famosa, popolare e chiacchierata conduttrice televisiva e attrice partenopea Barbara d’Urso. Come ben ricorderete la bellissima professoressa e opinionista del programma tv di Italia 1, Tiki Taka, era stata lanciata nel mondo dello spettacolo proprio da Barbara d’Urso che l’aveva voluta come concorrente nella Casa del GF16.

Per un periodo Ambra Lombardo e l’ex gieffino e hair stylist dei vip Kikò Nalli erano finiti al centro del gossip per la loro presunta storia d’amore, che aveva tenuto banco sia sui giornali che nei salotti tv di Barbara d’Urso. All’epoca si era anche parlato molto di un presunto tradimento di Ambra nei confronti di Kikò Nalli. Per questo motivo Ambra Lombardo decise di diffidare proprio la famosa presentatrice tv di Mediaset. Una scelta che fece molto scalpore.

Durante una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù l’ex compagna di Kikò Nalli ha dichiarato: “Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora d’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in quei giorni”.

Ambra ha poi concluso così il suo accorato appello alla Bislacca della televisione italiana: “Non sono una persona irriconoscente e vorrei chiederle scusa di persona per la scelta forte che ho fatto. Dopo quel caso sono stata insultata sui social network e per strada. Provavo grande imbarazzo a scuola per le cose mortificanti che si dicevano di me in televisione”.

