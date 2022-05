Anna Falchi ha rivelato che la sua storia sentimentale con il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri, non sta procedendo bene. Anzi la famosa e popolare conduttrice tv, showgirl ed ex valletta del Festival di Sanremo ha ammesso che si sente molto sola. La sua liaison con il nipote del potente e ricco giornalista e conduttore tv di Porta a Porta, Bruno Vespa, sta attraversando un periodo di crisi a causa della convivenza.

Anna Falchi – Foto: Facebook

Hanno scelto di andare a vivere insieme solo recentemente, ma non va così bene come la mamma vip sperava. L’attrice e presentatrice tv ha rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Difficile fare bilanci perché parliamo di pochi mesi, ma senz’altro la convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia”.

Il periodo è davvero complicato: “Forse. La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Lo ripeto spesso: non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra paradossale ma è così”.

Parlando dei suoi tanti amori, spiega perché in passato ha affermato di aver sempre tradito: “Errori di gioventù. Ho tradito per rivalsa. Chi di lama ferisce, di lama perisce”.

Come andrà a finire questa liaison di Anna Falchi? Lo scopriremo molto presto. Restate sintonizzati su IGOSSIP.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!