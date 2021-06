Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: “Zitta per tanti anni, se potessi tornare indietro…”

Anna Tatangelo è tornata a parlare della fine della sua relazione d’amore con Gigi D’Alessio durante un’intervista concessa a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, durante la puntata che andrà in onda su Rai 2 stasera, Anna Tatangelo si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Per tanti anni sono stata zitta – ha detto la famosa cantante – perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi“. La loro storia d’amore è terminata ufficialmente l’anno scorso, con un annuncio sui social arrivato il 3 marzo 2020.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio – Foto: Instagram

La bellissima cantante e mamma vip ha sottolineato: “Non c’è più nessuno da salvaguardare. Mi hanno detto di essere stata avvantaggiata personalmente, soltanto perché affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. Ed è proprio quella la parte che mi ha svantaggiata. La mia musica è diventata un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: Però sti pezzi sono troppo Dalessiani”.

In merito alle numerose voci che le attribuiscono un nuovo amore, la cantante Anna Tatangelo ha replicato: “Io innamorata? Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”.

Dunque una conferma sulle voci riportate di una nuova fase della sua vita sentimentale? Qualche mese fa erano uscite alcune indiscrezioni sul presunto flirt con il rapper Livio Cori, ma lei aveva smentito. L’ex compagna di Gigi D’Alessio e mamma vip ha finalmente ritrovato l’amore? “No, io ho detto non smentisco e non confermo. Se serve, chiamo il mio avvocato!“.

Soltanto poche settimane fa ha lanciato un nuovo disco, ANNAZERO (Believe) omen nomen del suo stato d’animo (e di grazia). Anticipato dai singoli Serenata, Guapo feat. Geolier e Fra me e te feat. Gemitaiz, il nuovo progetto discografico dell’ex compagna del cantautore napoletano Gigi D’Alessio nonché padre di suo figlio Andrea è il simbolo di un suo nuovo percorso di rinascita e cambiamento.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Anna Tatangelo e sugli altri personaggi famosi del jet set nazionale.