Anti è il nuovo album di GionnyScandal, che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio. Il disco sarà disponibile in versione cd standard, versione cd autografata (esclusiva su Amazon) e in una deluxe edition (cd, felpa e plettro). Il pre-order di Anti è già disponibile.

GionnyScandal – Foto: Facebook

Il nuovo progetto discografico del 29enne Gionata Ruggieri, rapper e cantautore originario di Pisticci conterrà 14 brani e una prestigiosa collaborazione internazionale.

Per la canzone Nicotina, infatti, GionnyScandal ha collaborato con Pierre Bouvier, cantante e bassista dei Simple Plan, tra le band pop-punk più famose negli anni 2000 grazie a hit come Perfect, Welcome to my life e Shut up.

Questa sua svolta pop-punk rappresenta un omaggio ad un genere musicale lanciato da band musicali come Blink 182, Sum 41, Good Charlotte, Avril Lavigne e altri ancora (“Il pop punk non è morto”, si legge nel post pubblicato su Instagram da GionnyScandal) e un ritorno alle origini per l’artista (“La mia vera identità è sempre stata questa. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, GionnyScandal, quello autentico, è questo”).

Anti di GionnyScandal: la tracklist dell’album