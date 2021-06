Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 21 al 27 giugno 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 21 al 27 giugno assisteremo alla riuscita del piano di Quinn e qualcun altro scoprirà del bacio tra Bill e Brooke. Di chi si tratta?

Quinn Beautiful- foto brainstudy.info

Katie esorta Bill a essere meno duro con Ridge e a unirsi alla gioia di tutti per la reunion tra Brooke e lo stilista.

Brooke continua a litigare con Quinn e scopre che il video è stato girato da Shauna.

Quinn telefona a Shauna e resta di stucco quando apprende che l’amica ha deciso di tornare a Las Vegas.

Brooke torna alla festa, ma trova il buon umore grazie all’arrivo di Bridget.

Donna continua a osservare Bill e il magnate intuisce che la donna sappia qualcosa.

Brooke chiama Donna in disparte e le rivela di aver scoperto la responsabile: Shauna ha ripreso il bacio mentre Quinn l’ha caricato sulla cornice digitale.

Donna confida a Brooke di essere preoccupata per le conseguenze e la maggiore delle Logan decide di dire la verità a Ridge.

Bill riferisce a Brooke di aver notato un comportamento strano da parte di Donna e la Logan gli dice che la sorella sa la verità.

Quinn raggiunge gli altri invitati in compagnia di Eric e non perde occasione per provocare Brooke.

Ridge prova a far funzionare la cornice digitale, ma senza successo. Nel frattempo, Brooke prova a prenderlo in disparte per raccontargli la verità, ma lo stilista sembra distratto.

Katie propone un brindisi per Brooke e Ridge, ma Donna inizia ad agitarsi.

Ridge riesce a mettere in funzione la cornice digitale e tutti assistono al video del bacio tra Brooke e Bill.

Katie chiede spiegazioni a entrambi mentre Ridge punta il dito contro Brooke.

Eric prova a difendere Brooke, ma Quinn affonda la nemica facendo notare un dettaglio a dimostrazione del fatto che il video è recente.

Brooke prova a giustificarsi dicendo di aver avuto un momento di debolezza a causa delle azioni di Thomas, ma Ridge non ci sta.

Katie invita Bill a non parlarle, ma lui continua a giustificarsi con lei addossando la colpa alla sofferenza provocata da Thomas. Voleva solo confortare la cognata.

Ridge non regge le parole di Bill e gli sferra un pugno. Dopodiché chiede di conoscere la provenienza del video.

Brooke giura di non poter avere alcun futuro con Bill e avere occhi solo per Ridge.

Flo confessa a sua madre di capire bene le ragioni che la spingono a lasciare Los Angeles, ma vorrebbe che rimanesse per lei.

Shauna si confida con Flo ammettendo di essersi innamorata di Ridge e rivelandole di aver filmato il bacio tra Bill e Brooke.

Brooke si scusa con Ridge, ma lo stilista fa fatica a credere che sia dispiaciuta. La Logan chiede perdono anche a Katie.

Steffy e Donna accusano il colpo mentre Eric cerca di appianare le divergenze.

Quinn rivela di essere stata lei a caricare il video sulla cornice digitale, ma di aver agito con lo scopo di far vedere a tutti la vera natura di Brooke.

Bridget resta scioccata e capisce che il gesto di Quinn è il risultato di un odio profondo verso sua madre.

Quinn rincara la dose e ammette di non essere stata lei a filmare Bill e Brooke, ma Shauna.

Bill punta il dito contro Quinn e chiede a Eric di allontanarla per sempre in quanto ha macchinato contro la famiglia.

Quinn non molla la presa e invita Ridge a correre da Shauna e voltare pagina con lei.

Brooke continua a chiedere perdono a tutti, ma Ridge sembra essere arrivato al punto di rottura e le chiede di non cercarlo.

Flo è preoccupata per l’effetto che il video avrà su Katie, ma Shauna la blocca subito dicendo di aver deciso di cancellare il video. A conoscere la verità è soltanto Quinn.

Quinn rivela a Ridge di aver fatto tutto senza il consenso di Shauna, visto che l’amica le aveva chiesto di cancellare il video per non farlo soffrire. Poi ne approfitta per avvisarlo che la Fulon sta lasciando la città.

Ridge ammette a Quinn di essersi comportato male anche lui nei confronti di Brooke baciando più volte Shauna durante la loro rottura. La Fuller, però, gli fa notare che la Logan ha baciato il marito della sorella.

Katie è nervosa e non si capacita di essere tornata in uno schema già visto.

Brooke mette in guardia Quinn: per quanto lei ci provi, lei e Ridge sono destinati a stare insieme.

Flo insiste a far restare la madre almeno per un altro giorno, ma Shauna è irremovibile e apre la porta per andar via. La Fulton resta scioccata nel vedere Ridge sulla soglia.

Rudge rivela a Shauna di aver visto il video del bacio tra Brooke e Bill e le confessa di essere pronto a seguirla se vuole davvero lasciare la città.