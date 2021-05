Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 24 al 30 maggio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 24 al 30 maggio saranno imperdibili per tutti i fan della soap. Cosa accadrà?

Steffy, Hope e Liam Beautiful- foto pinterest.com

Steffy confessa la verità a Liam: l’ha baciato su pressioni di Thomas in modo da lasciargli campo libero con Hope. La CEO è pentita.

Hope cerca di dissuadere Thomas dai suoi propositi di matrimonio, ma il Forrester non sembra essere disposto a cedere.

Thomas, rimasto da solo con Douglas, invita il piccolo a bloccare le sue nozze con Zoe. Lo stilista gli dice che è una specie di gioco.

Douglas si avvicina a Hope e le dice parole, cercando di convincerla a tornare con il papà.

Liam telefona a Hope e le rivela di aver scoperto una grande verità.

Flo spiega a Shauna il perché Wyatt è tornato con Sally. Dopo, le due parlano dei problemi di Brooke e Ridge e si dicono sicure che la loro crisi sia dovuta a Thomas.

Shauna dice a Flo di essere contenta per il riavvicinamento Brooke e Ridge ma, rimasta sola, inizia a ricordare momenti trascorsi con il Forrester.

Hope arriva a Malibù e Steffy le racconta la verità sulla sera del bacio: è stata manipolata da Thomas.

Ridge informa Brooke sulle ultime novità che riguardano Thomas: il figlio sposerà Zoe il giorno dopo.

Shauna porta una tazza di caffè a Ridge in ufficio e lui coglie l’occasione per dirle di attendere le nozze del figlio per tornare definitivamente con Brooke.

Bill arriva allo chalet per parlare con Brooke e saluta Thomas.

Thomas telefona a Vinny e lo aggiorna sul suo piano. Il Forrester si dice certo che Hope fermerà il rito e alla fine lo sposerà.

Zoe ascolta parte della conversazione di Thomas e chiede spiegazioni al fidanzato. Lo stilista si inventa di aver organizzato un rinnovo dei voti in luna di miele.

Zoe chiede a Thomas se deve vedersi con Vinny, visto che lei deve incontrarsi con Eric e Quinn, ma lui dice di voler restare a casa.

Hope non accetta le giustificazioni di Steffy e Liam e chiede loro di assumersi la responsabilità di quello che hanno fatto. La CEO, però, afferma di aver semplicemente creduto nella buona fede del fratello.

Steffy invita Hope a tornare con Liam e vivere felici insieme a Beth e Douglas, il quale necessita di stabilità.

Liam chiede a Hope di sposarlo per formare la famiglia che meritano e proteggere Douglas. La Logan accetta.

Bill è con Brooke e si lascia andare alla nostalgia. Il magnate la bacia con passione, ma non sa di essere spiato.

Brooke allontana Bill e gli chiede il motivo del bacio, visto che lui sostiene di essere innamorato di Katie. Lo Spencer si giustifica dicendole di aver notato le sue sofferenze per colpa di Ridge.

Brooke blocca subito Bill dicendogli che il responsabile dei suoi problemi è Thomas e così l’editore capisce che la Logan ama ancora Ridge. I due promettono di mantenere il segreto.

Douglas confessa al padre di non essere felice del matrimonio tra lui e Zoe.

Hope ringrazia Steffy per essere stata sincera e averle dato l’occasione per riconciliarsi con Liam. La CEO chiede loro di aiutarla smascherare Thomas.

Hope racconta a Steffy e Liam come intende smascherare Thomas davanti a tutti nel giorno del suo matrimonio.

Ridge lavora a un nuovo bozzetto mentre Shauna loda le sue doti da stilista. Successivamente i due bevono qualcosa insieme e la Fulton percepisce il nervosismo dello stilista a causa del matrimonio di Thomas e Zoe.

Ridge è nervoso e decide di telefonare a Brooke per dirle che finalmente potranno tornare insieme dopo le nozze di Thomas, visto che sarà la dimostrazione che il figlio non è ossessionato più da Hope.

Thomas prega Douglas di fermare le nozze chiedendolo a Hope di non farla sostituire da Zoe.

Steffy è con Zoe pronta per ricoprire il ruolo di testimone e ne approfitta per mettere in guardia la modella.

Liam è preoccupato e chiede a Hope se è disposta a testare i sentimenti di Thomas.

Vinny chiede a Thomas di annullare la cerimonia, ma senza successo.

Hope comunica a Brooke di aver escogitato un piano per mostrare a tutti che Thomas non è cambiato.

Thomas spia Hope e Douglas e ascolta la promessa che la Logan fa al piccolo: Zoe non diventerà la nuova signora Forrester.