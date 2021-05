Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 31 maggio al 6 giugno 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 31 maggio al 6 giugno finalmente Thomas verrà smascherato. Ecco cosa accadrà:

Thomas e Hope Beautiful- foto theofy.world

Brooke è dubbiosa mentre Ridge è sicuro che il figlio sia cambiato e finalmente la sua amata se ne renderà conto.

Thomas sollecita Douglas a convincere Hope a fermare le nozze e a lasciare Liam.

Steffy invita Zoe a fidarsi completamente del fratello, ma senza successo.

Vinny raggiunge Thomas e gli chiede di porre fine alla farsa. Lo stilista, però, non fa altro che ripensare all’abito da sposa disegnato per Hope.

Hope e Liam arrivano a Villa Forrester e Brooke chiede loro se c’è qualcosa che bolle in pentola.

Douglas corre da Hope e inizia a piangere. A quel punto la Logan lo tranquillizza: lei non andrà da nessuna parte.

Ridge raggiunge Thomas e si congratula con lui per il suo cambiamento.

Hope avvisa Brooke di avere un piano per smascherare Thomas davanti a tutti.

Brooke prova a convincere Zoe a non sposarsi con qualcuno che ha disegnato un abito da sposa per un’altra donna, ma la Buckingham si offende.

Thomas scende di sotto, ma viene avvisato che Douglas è insieme a Hope. Lo stilista li raggiunge di nascosto e sente il piccolo lamentarsi con la Logan.

Bill è in ufficio e non fa altro che ripensare al bacio dato a Brooke poco prima, ma viene interrotto da Wyatt. I due si soffermano a parlare di Thomas.

Thomas scende le scale per dare inizio alla cerimonia e Vinny prova a fermarlo nuovamente senza successo.

Zoe raggiunge Thomas, ma la cerimonia viene interrotta dalla fuga di Douglas. La Logan insegue il piccolo.

Carter chiede a Zoe e Thomas se vogliono sospendere la cerimonia, ma la modella si dice convinta a procedere. A darle man forte c’è Ridge.

Zoe pronuncia i voti nuziali facendo trasparire la sua emozione mentre Thomas sembra distratto e chiede a Carter di aspettare l’arrivo di Douglas per procedere.

Steffy rompe gli indugi e spinge Thomas ad andare avanti. All’improvviso lo stilista viene folgorato dall’arrivo di Hope in abito da sposa accompagnata da Douglas.

Zoe chiede a Thomas di non abbandonarla proprio sull’altare, ma la liquida velocemente dicendo che Hope è la madre di Douglas.

Zoe si sente offesa e tradita e dà uno schiaffo a Thomas, ma lo stilista corre da Hope.

Brooke è preoccupata e cerca di convincere Hope a non cadere nello stesso errore. A quel punto, la Logan dice a tutti che è lì soltanto per far smascherare il Forrester.

Zoe ringrazia Hope per averla salvata dall’essere per sempre una seconda scelta.

Bill e Wyatt continuano a confrontarsi su quanto Brooke e Liam hanno fatto per smascherare Thomas e sul rapporto tra Hope e Douglas.

Thomas prova a scusarsi, ma Steffy lo blocca subito. Ormai è stato scoperto.

Vinny rivela la verità: Thomas sta usando Douglas da mesi per raggiungere i suoi scopi..

Thomas punta il dito contro Douglas colpevole, a suo dire, di aver complottato con Liam e Hope.

Liam prova a tranquillizzare Douglas, ma Thomas lo mette a tacere.

Steffy invita Thomas a non cercare scuse e ad assumersi le proprie responsabilità.

Ridge si scusa con Brooke per non averle dato ascolto e chiede a Thomas di parlare con lui a cuore aperto.

Hope mostra tutto il suo sdegno per Thomas mentre Douglas dice di voler crescere con Liam, Hope e Beth.

Thomas non regge le accuse di tutti e va via visibilmente arrabbiato.

Liam promette a Douglas che non lo abbandonerà e lo farà crescere nella famiglia che merita.

Carter cerca di consolare Zoe.

Steffy prova a calmare Douglas, convinto che abbia fatto qualcosa di brutto per far arrabbiare il padre.

Eric non riesce a credere quanto accaduto e si scusa con Zoe a nome del nipote.

Hope augura a Brooke di tornare tra le braccia di Ridge ora che tutti hanno visto chi è il vero Thomas Forrester.

Steffy si dice certa che Liam e Hope siano fatti per stare insieme e Brooke la ringrazia.

Liam e Douglas sono allo chalet mentre Hope raggiunge Beth che è in compagnia della tata Amelia.

Hope torna in salotto e trova Douglas con due magliette: una con la parola Sposo e l’altra con la parola Sposa. Liam le chiede di sposarlo subito e la Logan accetta.