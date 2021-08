Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: Raz Degan e Cristina D’Avena rifiutano

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news e indiscrezioni. Anche il vincitore dell’Isola dei famosi Raz Degan e la famosa cantante Cristina D’Avena hanno smentito categoricamente la loro partecipazione alla sesta edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Come vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima noi di iGossip.it anche Barbara Bouchet ha rinunciato al GF Vip 6.

L’ex modello e personaggio tv israeliano ha scritto sul suo profilo Instagram: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti”.

Cristina D’Avena ha sottolineato: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.

Lo scorso mese noi di IGOSSIP.IT vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva i nomi di due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip: l’ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè.

Chi saranno gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 in partenza a settembre? Davide Maggio ha rivelato durante una diretta Instagram che tra i concorrenti del GF Vip 6 ci sarà anche Nicola Pisu, vale a dire il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Fanpage.it ha svelato gli altri possibili concorrenti del GF Vip 6: Totò Schillaci, Raffaella Fico e Pamela Prati. Biccy.it ha rivelato che è sfumata la partecipazione del cantante ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Luca Vismara.

Confermato l’ex compagno di Belen Rodriguez, il manager Gianmaria Antinolfi. Dagospia ha aggiunto che gli altri nomi certi sono Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e il nuotatore Manuel Bortuzzo e ha rivelato che è saltata la partecipazione di Giovanni Ciacci.

Inoltre in lizza ci sarebbero anche l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, e l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi, che lo scorso mese è approdato su Onlyfans.