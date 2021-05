Anticipazioni Il Segreto, trama puntata 9 maggio 2021

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che nella puntata del 9 Maggio assisteremo alla dipartita di Ramón. Ecco cosa accadrà a Puente Viejo in vista del gran finale:

Begoña e Ramón Il Segreto- foto vemostv.com

Marta non riesce a superare la morte del bambino per mano di Ramón e Begoña prova scavare a fondo.

Francisca rivela di essere il capo della setta antirepubblicana degli Arcangeli e impartisce degli ordini a don Filiberto.

Alicia tiene un discorso in piazza in cui svela i pericoli che sta correndo, ma viene interrotta dall’arrivo di uomini incappucciati che seminano il panico.

Emilia si accascia a terra e Matías la soccorre prima di chiamare il dottor Clemente per farla visitare.

Il dottor Clemente consiglia ad Emilia di andare in ospedale, ma la donna si oppone all’idea. A quel punto Matías capisce che sua madre nasconde qualcosa.

Jean Pierre prova a mettere Adolfo e Tomás l’uno contro l’altro.

Tomás incontra Alicia e le rivela di essere un adepto della setta degli Arcangeli. Nonostante ciò non avrebbe permesso che le facessero del male.

Alicia propone a Tomás di aiutarla: deve spiare la setta in modo da far cadere nel vuoto ogni loro tentativo criminale. Il marchesino accetta e le rinnova la sua vicinanza.

Begoña scopre che Ramón ha maltrattato Marta e inizia a meditare vendetta nei confronti del genero.

Ramón torna a casa per prendere le ultime cose e sparire per sempre, ma viene raggiunto da Begoña in cerca di vendetta.

Begoña offre a Ramón una tisana calda e lo colpisce all’orecchio, ponendo fine alla sua esistenza.

Donna Begoña convoca tutti in cucina per mostrare loro il cadavere di Ramón e Ignacio né Manuela non riescono a credere ai loro occhi.

Begoña spiega a Ignacio come intende occultare il corpo di Ramón in modo che nessuno finisca in prigione.

Alicia e Tomás appaiono sempre più vicini e complici. I due si stanno innamorando.

Marta e Rosa hanno un confronto e la moglie di Adolfo sempre più ostile nei confronti della sorella: è convinta che l’uscita di scena di Ramón sia l’occasione perfetta per gettarla tra le braccia di Adolfo.

Manuela inizia a temere per la sua vita: Begoña potrebbe ucciderla a sangue freddo come ha fatto con Ramón.