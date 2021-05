Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 24 al 28 maggio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 24 al 28 maggio saranno ricche di colpi di scena. Un esempio? Il ritorno di Marina Giordano. Ecco cosa accadrà:

Marina Un Posto al Sole- foto instagram.com

Roberto sta cercando di metabolizzare quanto accaduto per provare a risollevarsi, ma non sa che Pietro Abbate sta pianificando un nuovo attacco sfruttando la collaborazione di Alberto Palladini.

Vittorio sembra deciso ad allontanare la bella Speranza e pianifica di raggiungere Alex a Madrid.

Speranza si rende conto che la sua presenza ha portato scompiglio in casa Del Bue e decide di fare un favore a tutti. La nipote di Mariella organizza il suo ritorno a casa.

Roberto viene messo spalle al muro da Pietro e Alberto e capisce che l’unico modo per salvarsi è accettare la sconfitta.

Lara decide di prestarsi al doppio gioco.

Marina corre in aiuto di Roberto e decide di affrontare personalmente Pietro Abbate per evitare la chiusura dei Cantieri.

Silvia apprezza le attenzioni di Giancarlo, ma prova ancora a ricucire il rapporto con Michele.

Marina e Roberto cercano di trovare un modo per salvare i Cantieri dalla rovina.

Pietro non sembra disposto a fermarsi e inizia a reclutare nuovi complici.

Alberto prova a convincere Clara a tornare insieme, ma la ragazza non sembra disposta a cambiare idea.

Renato deve fare i conti con un problema lavorativo e decide di farsi aiutare inaspettatamente da Raffaele.

Roberto sembra aver trovato una nuova energia dall’arrivo di Marina e si rimette a lavoro.

Lara percepisce il cambiamento di Roberto e inizia a sentirsi trascurata dall’uomo.

Vittorio è in partenza per Madrid, ma una telefonata inattesa mette in allarme Patrizio.

Renato capisce che il regalo chiesto da Jimmy potrebbe essere utile anche per altro.