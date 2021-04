Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 al 30 aprile 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 26 al 30 aprile saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini:

Franco riferisce a Roberto tutto quello che ha scoperto riguardo agli incidenti ai Cantieri e gli propone di andare alla polizia.

Patrizio e Clara hanno una disavventura in ascensore e ritrovano la loro complicità.

Vittorio sente attrazione verso Speranza e per lui diventa quasi impossibile nascondere quello che prova.

Alberto prova a riavvicinarsi a Clara, ma la donna non sembra disposta a riallacciare i rapporti.

Mariella ammette il fascino della nipote Speranza, ma questa consapevolezza la rende piuttosto irrequieta.

Patrizio si rende conto che deve chiarire i propri sentimenti fino in fondo.

Renato e Jimmy a Berlino stanno per tornare a Napoli, ma l’uomo si rende conto di non avere la piena fiducia di Niko e Giulia.

Silvia è preoccupata per Michele e non sa come aiutarlo a superare le difficoltà lavorative dell’ultimo periodo.

Pietro Abbate scredita Roberto davanti a un cliente e la credibilità del Ferri inizia a vacillare.

Roberto e Franco si ritrovano a fare i conti con l’arrivo della polizia ai Cantieri e la loro posizione diventa delicata. I due vengono convocati in commissariato.

Guido prova a incoraggiare Michele a riprendere in mano la propria vita.

Lara decide di stare accanto a Roberto in questo momento difficile.

Franco intende indagare sul conto di Pietro Abbate e si imbatterà in una scoperta allarmante.

Renato riesce a risolvere un imprevisto con i bagagli che rischiava di rovinare la sua credibilità.