Andreas Muller e Veronica Peparini di Amici raccontano la loro storia d’amore

Andreas Muller e Veronica Peparini di Amici di Maria De Filippi hanno raccontato la loro bellissima e romantica storia d’amore in un libro dal titolo L’amore non è un numero, uscito lo scorso 9 giugno. I due ballerini del talent show di Canale 5 hanno voluto rendere partecipe il pubblico della nostra quotidianità.

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno rilasciato di recente un’intervista al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 in cui hanno dichiarato: “Ce lo chiedevano in tanti e volevamo raccontarci più approfonditamente. Avremmo potuto farlo sui social ma non sarebbe stata la stessa cosa. Ci siamo raccontati senza filtri e abbiamo voluto rendere partecipe il pubblico della nostra quotidianità”.

Qual è il segreto del loro amore? La coppia ha rivelato: “Ci dividiamo! Lui è più preciso e razionale, io vivo più alla giornata. Per contro mi sforzo sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa e voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico. Mi riferisco al lavoro, all’organizzazione pratica delle cose”.

Andreas Muller, proprio in relazione all’incontro con la compagna, ha rivelato: “Non ho mai pensato di separare la carriera dal privato anche se so che capiteranno occasioni che ci vedranno lavorare ognuno per conto proprio. Veronica mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienza così importante. Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare così particolare, mi hanno tirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più”.

A casa insieme a loro vivono anche Daniele e Olivia, figli che Veronica Peparini ha avuto da un precedente matrimonio, con cui Andreas va molto d’accordo: “Con Daniele, che fa hip hop, parliamo spesso e mi rende fiero che spesso voglia venire a lezione con me. Questa passione comune ci unisce ma non è l’unica”.

All’inizio Veronica aveva più di un dubbio sulla differenza d’età con Andreas, ma poi l’amore ha preso il sopravvento su tutto.