Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 16 al 21 gennaio

Durante le nuove puntate di Beautiful, dell’edizione italiana che vanno in onda dal 16 al 21 gennaio, vediamo l’attenzione molto concentrata su Steffy, Wyatt e Liam. Thomas infatti, parla con sua sorella perché è convinto che in realtà sia innamorata ancora di Liam. Lei invece lo rassicura, dicendoli che invece ama davvero suo marito e non ha alcun ripensamento sulla loro storia. Thomas però non si lascia convincere e rimane con il sospetto.

Bill va da Brooke e le dice disperato che Katie è scomparsa. Fortunatamente arriva una chiamata da suo figlio Liam, che gli dice che Katie si trova da lei. Brooke però deve correre da lei perché è ormai entrata in una profonda crisi. E’ giusto che venga a conoscenza di tutta la verità.

Katie e Brooke restano da sole e inizia il confronto. Brooke così, le dice la verità e ammette la sua relazione con Bill.

Brooke cerca di trovare il suo perdono ma questa volta Katie è irremovibile. E’ stata tradita di nuovo e non può sopportarlo. Le dice così che non la perdonerà mai, e non perdonerà nemmeno Bill. Brooke cerca di consolarla, dicendoli che non ha avuto rapporti con suo Marito.

Liam vede il tradimento di Bill come il lasciapassare per provare il tutto e per tutto e riuscire a riconquistare Steffy. Così va da lei e le racconta cosa è accaduto tra Bill e Katie. Le dice allora di sentirsi autorizzato a non rispettare il matrimonio che la vede unita a suo fratello Wyatt. Così la bacia.

Wyatt in quel momento sta andando da sua madre, la quale è impegnata in chat con Eric e le propone di vedersi nuovamente.

Katie discute con Bill, dice di sapere ogni cosa. Bill cihede ad Alison di portare via il bambino e Katie lo implora di ridarglielo, ma non servono le sue suppliche. Quinn va da Eric e gli chiede di poter avere di nuovo il suo lavoro e fanno di nuovo l’amore nell’ufficio.

Wyatt dice a Liam che non deve provare ad utilizzare la scusa di ciò che è successo da Katie e Bill per rovinare il suo matrimonio. Ridge approfitta di una riunione lavorativa per dire a tutti che Douglas in realtà è il figlio di Thomas. Rick ne approfitta, nel tentativo di avere di nuovo il suo lavoro. Eric vuole decidere con calma. Quinn dice a Deacon di avere una relazione con Eric. Ne resta sconvolto. Caroline e Thomas parlano di loro figlio Douglas.

Rick non è il solo a pensare alla nomina di amministratore delegato. Anche Steffy lo fa. Eric si sfoga con Quinn e lei li suggerisce di diventare lui amministratore delegato. E così decide di fare.