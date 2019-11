Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 18 al 24 novembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 18 al 24 novembre saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà:

A Villa Forrester vanno in scena i festeggiamenti del Natale e tra l’arrivo di Bridget e la cucina di Pam, Charlie e Donna tutto procede per il meglio.

Hope spiazza Liam con un viaggio pre-parto sull’isola di Catalina e lo Spencer sembra apprezzare l’idea.

Ridge passa da Malibù per lasciare il suo regalo per Taylor, ma l’ex moglie non c’è perché impegnata in una seduta.

Steffy confida a Ridge di soffrire la solitudine e voler adottare una bambina per dare una sorellina a Kelly, visto che Beth verrà tenuta a debita distanza a causa della presenza di Taylor.

Ridge si lascia andare al ricordo di Phoebe e scoppia a piangere.

Zoe e Reese pranzano insieme, ma l’agitazione dell’uomo lascia intuire alla modella che qualcosa non va.

Reese incontra l’uomo che lo aveva costretto alla fuga durante l’uscita con Taylor e lo strozzino gli ricorda di saldare il debito entro i termini previsti.

Xander ed Emma si incontrano alla Forrester e si raccontano gli ultimi giorni. Ad un tratto, però, arriva Zoe con un’aria tesa.

Zoe si sfoga con Xander raccontando il suo timore, vale a dire che il padre stia seducendo Taylor soltanto per risolvere i suoi guai. Il cugino di Maya tenta di tranquillizzare la Buckingham.

Reese rassicura lo strozzino dicendogli che presto estinguerà il debito, ma di essere disposto ad anticipare già qualcosa. L’uomo, però, non gradisce la proposta e aggiunge che non vorrebbe coinvolgere Zoe.

Kelly ha la febbre molto alta e Steffy chiama il dottore, il quale le dice di portare la piccola da lui.

Liam e Hope stanno preparando le valigie, ma vengono interrotti da una chiamata di Steffy. La CEO chiede all’ex marito di andare a Malibù.

Hope spinge Liam a correre da sua figlia, assicurandogli che lo aspetterà direttamente in aeroporto per partire.

Liam raggiunge Kelly e Steffy e la Forrester ringrazia il suo ex per essere corso in ospedale.

Matt e Kieran, i turisti fastidiosi conosciuti da Quinn e Sally, sono in partenza per l’isola di Catalina e riconoscono Hope. I due le danno un bel da fare.

Liam chiama Hope e la rassicura sulle condizioni di Kelly. Così la Logan chiede di prenotare due posti per il volo successivo, ma purtroppo ne trova solo uno e decide di partire da sola.

Steffy intuisce la preoccupazione di Liam e lo spinge a raggiungere Hope, visto che tutto è sotto controllo. Lo Spencer, però, decide di restare.

Il pediatra visita la bambina e diagnostica una lieve infezione alle via respiratorie. Steffy si tranquillizza e invita Liam a raggiungere Hope.

Hope atterra e raggiunge la suite. La ragazza scopre l’arrivo imminente di una tempesta e la possibilità della chiusura dell’aeroporto.

Brooke telefona a Hope e scopre che sua figlia è partita da sola per via della febbre di Kelly.

Liam arriva in aeroporto e incontra Matt e Kieran che gli raccontano dell’incontro con la giovane Logan.

Liam scopre che il volo è stato cancellato per via del forte vento e non ci saranno più voli pronti a partire. Lo Spencer chiama Hope per informarla della situazione e la ragazza lo invita a risolvere il problema.

Hope percepisce una fitta alla pancia e si prepara a entrare in travaglio.

Liam promette di raggiungere l’isola e sollecita Hope a chiamare qualcuno dell’albergo al fine di essere assistita.

Una inserviente aiuta Hope a preparare l’occorrente per la clinica e la giovane Logan viene accolta da Reese.

Reese scopre che Hope è la moglie di Liam Spencer e tenta di rassicurarla nonostante l’assenza del marito.

Hope prova a chiamare di nuovo Liam, ma senza successo.

Wyatt passa a trovare Bill e si complimenta con lui per essere diventato un uomo responsabile e un padre attento per Will.

Bill e Wyatt vengono interrotti da una chiamata di Liam, il quale spiega di non poter raggiungere Catalina ed essere preoccupato per Hope in travaglio. Il magnate organizza un volo per l’isola con il suo elicottero.

In clinica, intanto, si verifica un blackout e Hope riesce a contattare il marito per informarlo della situazione.

Myriam