Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 25 al 31 gennaio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 25 al 31 gennaio saranno imperdibili. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap!

Hope e Thomas Beautiful- foto 5thnews.com

Shauna raggiunge Ridge e lo trova da solo, visto che Thomas e Douglas sono insieme a Hope.

Charlie avvisa Ridge dell’imminente fine dei lavori di pulizia delle macchine.

Shauna interroga Ridge riguardo i suoi progetti e lo stilista confessa di volersi riavvicinare a Brooke.

Donna passa da Brooke e trova la sorella preoccupata per la cena di Hope con Thomas e Douglas.

Thomas si sbottona con Hope dicendole di voler cacciare Steffy dall’azienda per farla guidare da stilisti. Subito dopo porta via il piccolo per restare da solo con la Logan.

Brooke telefona a Hope e decide di raggiungerla alla Forrester, ma viene trattenuta.

Hope cerca di tenere a bada le avance di Thomas e gli consegna i documenti della custodia condivisa di Douglas.

Thomas sposta il discorso sui sentimenti che prova per lei, ma la ragazza chiude la porta a ogni possibilità. Il Forrester, però, afferma di essere disposto a firmare i documenti.

Liam legge un libro a Beth, ma poi decide di portarla da Steffy.

Steffy accoglie Liam e Beth e ne approfitta per dirsi contraria all’idea di Hope di adottare Douglas, nonostante anche lei sia preoccupata per il fratello.

Ridge passa a trovare Brooke e la bacia con passione: i due ammettono di sentire la mancanza di quello che erano. Purtroppo però tornano a litigare parlando di Thomas.

Thomas si appresta a firmare i documenti e Hope lo abbraccia. Dopo la firma, la ragazza gli chiede di poter andare prendere Douglas per festeggiare con lui.

Thomas blocca Hope e la giovane Logan entra nel panico perché ci sono macchinari pericolosi.

Hope esce dalla stanza e inizia a chiamare a gran voce Douglas mentre Thomas la insegue per farsi ascoltare.

Thomas continua a ribadire di voler costruire una famiglia con lei e prova a baciarla, ma Hope riesce a divincolarsi. Purtroppo, così facendo, spinge lo stilista in una vasca piena di acido muriatico.

Brooke e Ridge continuano a litigare su Thomas: lei sottolinea i problemi del ragazzo e la sua incapacità di accudire Douglas mentre lui ritiene che l’affetto della famiglia possa farlo rinsavire.

Steffy continua a parlare con Liam prima del cambiamento del fratello e dopo dell’offerta di lavoro di Bill.

Liam prova a indagare sull’app di incontri scaricata da Steffy e la ragazza ammette di aver capito di non essere pronta a un nuovo amore.

Hope crede di aver fatto cadere Thomas in acqua e così continua a cercare Douglas, trovandolo a giocare.

Charlie trova Hope e si mostra sorpreso, soprattutto perché la pulizia dei macchinari può diventare pericolosa a causa dell’acido.

Hope si rende conto di aver fatto cadere Thomas nell’acido e si mette a cercarlo, ma un operaio la invita ad andar via in quanto l’areazione è spenta e le esalazioni dell’acido potrebbero tramortirla.

Ridge passa a Malibù e si confida con Steffy riguardo il suo matrimonio.

Hope raggiunge Brooke insieme a Douglas per portarlo a letto e le racconta tutto, dalle pretese di Thomas alla caduta nella vasca piena di acido.