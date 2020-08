Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 31 agosto al 4 settembre saranno ricche di avvenimenti. Cosa accadrà?

Brooke Beautiful- foto msn.com

Liam vorrebbe far cambiare idea a Hope, ma Ridge lo blocca. Brooke interviene, affermando che non permetterà a sua figlia di fare lo sbaglio più grande della sua vita.

Thomas cerca di convincere Hope ad accettare la proposta di matrimonio e, dopo qualche titubanza da parte della Logan, ci riesce.

Thomas è al settimo cielo, ma la Logan gli chiede un momento per stare da sola. Dopo qualche istante, torna dallo stilista che inizia a baciarla.

Xander crede di avere le prove della colpevolezza di Thomas e Charlie gli chiede se ha scoperto qualcosa. Il cugino di Maya non rivela quanto scoperto.

Xander raggiunge Zoe per aggiornarla, ma la modella difende a spada tratta Thomas. Il ragazzo decide di visionare la macchina dello stilista per osservare il percorso registrato dal GPS nel giorno dell’incidente.

Xander e Zoe si incontrano e parlano di Thomas: lui vorrebbe smascheralo subito mentre lei continua a difendere lo stilista.

Liam racconta a Steffy del fidanzamento di Thomas e Hope e la CEO sembra tranquilla e contenta. Lo Spencer, però, punta il dito contro il ragazzo.

Thomas chiama Steffy per informarla che Hope diventerà presto sua moglie e finalmente Douglas avrà una mamma.

Liam sfoga la sua rabbia con Steffy, ma la Forrester difende il fratello.

Thomas rientra dopo una nuotata e racconta a Ridge di essersi fidanzato con Hope. Lo stilista si congratula, ma gli chiede di preservare la memoria di Caroline con Douglas.

Thomas passa da Steffy per capire la reazione di Liam alla notizia del fidanzamento.

Brooke raggiunge Hope e cerca di persuadere la ragazza a non andare avanti col matrimonio, ma la giovane Logan spiega alla madre di voler dare stabilità a Douglas e voltare pagina.

Liam corre da Hope e ammette di sentirsi in colpa: sta per sposare Thomas soltanto come risposta alla notte di passione con Steffy. La ragazza, però, lo tranquillizza.

Brooke comunica a Katie e Donna il fidanzamento di Hope e Thomas e le due si mostrano contrarie.

Thomas raggiunge Hope, ma la trova in compagnia di Liam. Il Forrester prova a cacciare il rivale.

Zoe fa una telefonata a Thomas per comunicargli la decisione di Xander: dire tutta la verità a Hope.

Xander scopre del fidanzamento e si dice preoccupato, ma Zoe prova a minimizzare la situazione. I due vengono interrotti da Thomas, il quale non esita a minacciarli.

Liam torna a Malibù e trova Ridge e Steffy intenti a parlare. Lo stilista invita il ragazzo a lasciare in pace Hope. Lo Spencer, però, replica spendendo parole durissime contro il rampollo di casa Forrester.

Kelly e Phoebe iniziano a piangere e Ridge e Liam hanno l’occasione di parlare da soli. Lo stilista lo invita a concentrarsi su Steffy o meglio.

Katie e Brooke stanno lavorando e Hope le interrompe per fare vedere loro l’anello di fidanzamento. Katie prova a dissuadere la nipote, ma la ragazza ammette di voler voltare pagina con Thomas.