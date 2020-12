Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 7 al 13 dicembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 7 al 13 dicembre vedremo venire a galla il segreto di Ridge e Shauna. Cosa succederà?

Thomas e Danny Beautiful- foto days.nu

Flo torna a casa e ripensa alle condizioni in cui versa Katie e al matrimonio imminente tra Wyatt e Sally.

Shauna non presta ascolto a Flo perché concentrata su Ridge e sulla notte al Bikini Bar.

Brooke non riesce a darsi pace per non aver capito i sintomi della malattia di Katie e Ridge prova a consolarla. La Logan, però, punta il dito anche contro Thomas.

Thomas raggiunge Douglas, ma il piccolo sembra infastidito dalla presenza del padre.

Ridge arriva da Thomas per parlargli e il giovane Forrester ne approfitta per scusarsi per quanto accaduto, facendo finta di essere pentito.

Vinny scopre da Danny della notte di Ridge e Shauna nella stanza del Bikini Bar.

Ridge manda via Thomas quando il ragazzo inizia a parlare di Flo e della sua scarcerazione.

Shauna passa a trovare Ridge e non si lascia sfuggire l’occasione di provocarlo sulla notte passata al Bikini Bar. Lo stilista la invita a mantenere il segreto.

Shauna difende Flo agli occhi di Ridge e ne approfitta per mettere Brooke in cattiva luce per quanto riguarda il suo atteggiamento nei confronti di Thomas. Il Forrester sembra apprezzare.

Brooke trova Thomas sul suo divano e lo invita ad andare via, ma il giovane stilista le ricorda che è il figlio di suo marito e il padre di Douglas. La Logan sbotta, promettendogli di fargli perdere ogni diritto sul piccolo.

Vinny manda un messaggio a Thomas e il Forrester lascia la casa di Brooke, spendendo parole pesanti sia per Brooke che per tutte le Logan.

Hope e Liam raggiungono Brooke per aggiornarla sulle condizioni di Katie e le fanno presente l’urgenza di trovare un donatore.

Douglas arriva a casa di Brooke insieme al padre di un suo amichetto e il bambino confessa di avere lo stesso mal di pancia che prova ogni volta che il padre lo rimprovera. Non vuole più stare con lui.

Liam rassicura Douglas e Brooke prova a spiegare al piccolo che il padre fa così perché gli vuole bene ma al momento è solo confuso.

Shauna e Ridge concordano sul fatto che non abbiano trascorso la notte insieme e la donna lo invita a parlarne con Brooke in modo da togliersi un peso.

Thomas raggiunge Vinny e l’amico gli rivela di aver scoperto di una scappatella di Ridge, ma non approfondisce l’argomento perché deve andare via.

Danny confessa a Thomas che Ridge e Shauna hanno passato una notte al Bikini Bar, specificando che si tratta di supposizioni basate sul ritrovamento di una cintura.

Thomas manipola Danny e lo spinge a telefonare a Brooke per dirle di aver ritrovato la cintura di Ridge e accennarle a quanto successo.

Shauna passa a trovare Katie, ma Bill le chiede di andarsene perché potrebbe farla peggiorare.

Ridge rientra a casa e trova Liam. Lo Spencer ne approfitta per parlare allo stilista del comportamento di Thomas e del trattamento che riserva a Douglas.

Ridge difende Thomas e si dice stanco del fatto che tutti puntano il dito contro il figlio. Lo stilista invita Liam a farsi da parte perché Douglas è figlio di Thomas.

Ridge contatta un servizio di catering e chiede di allestire la casa per una cena romantica.

Brooke raggiunge il Bikini Bar per riprendere la cintura di Ridge e Danny, parlando al plurale, allude al fatto di aver fatto di tutto per tenere lo stilista al sicuro quella notte.

Brooke intuisce la presenza di una terza persona e fa il nome di Carter, mettendo a disagio Danny. Alla fine la Logan scopre che si tratta di Shauna.

Thomas esce allo scoperto e si congratula con Danny. Il ragazzo crede di aver fatto male, ma il Forrester mette a tacere i suoi sensi di colpa.

Brooke rientra a casa e resta basita dalla sorpresa di Ridge, ma non esita a chiedergli spiegazioni sulla notte trascorsa fuori.