Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 9 al 15 dicembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che dal 9 al 15 dicembre Reese metterà in piedi il suo piano con la finta mamma della neonata. Scopriamo cosa accadrà!

Ridge e Brooke sono preoccupati per Hope e lo stilista non vede di buon occhio neanche il cambio repentino di Bill.

Brooke rimprovera Ridge e lo invita a non pensare all’editore e a Taylor. Ora è il momento di pensare a Hope e Liam.

Brooke raggiunge Hope e scopre che Liam è uscito. La Logan cerca di consolare Hope, ma la ragazza sembra assente.

Reese porge la neonata a Taylor e la psichiatra gli chiede come sia finita lì.

Brooke propone a Hope di farsi aiutare da un gruppo di sostegno con altre donne che hanno vissuto la stessa esperienza, ma la giovane Logan non sembra ascoltarla.

Liam raggiunge Steffy per vedere Kelly e i due parlano della possibilità di adottare una bambina per dare una sorellina a Kelly.

Taylor incalza con il dottor Reese e incontra una ragazza di nome Florence Fulton, la madre della piccola.

Florence spiega alla psichiatra di lavorare in un casinò di Las Vegas e di voler dare in adozione la bambina. Reese propone di farla adottare da Steffy.

Zoe e Xander sono felici come non mai e la modella gli confessa di voler scoprire la situazione del padre, prestandogli dei soldi. Se il padre non glieli restituirà in tempi brevi allora è finito nei guai.

Taylor è perplessa sull’adozione, ma Reese la invita a comunicare la novità a Steffy. La Hayes va via, lasciando soli il ginecologo e Florence.

Reese si complimenta con Florence per aver fatto breccia nel cuore della psichiatra. Ad un tratto il ginecologo riceve la chiamata dello strozzino che gli ricorda che non ha molto tempo per saldare il debito.

Taylor raggiunge Malibù e riferisce a Steffy di aver incontrato una donna che le ha proposto la figlia in adozione.

Steffy resta perplessa, ma Taylor cerca di farle accogliere la notizia come un’occasione per dare una sorellina a Kelly.

Reese contatta Taylor per sapere se ha parlato con Steffy e la psichiatra fa un passo indietro per via dell’indecisione della figlia.

Steffy ascolta la telefonata e si rende conto che qualcun altro potrebbe adottare la bambina. Taylor spinge la figlia a non perdere tempo.

Taylor promette a Steffy di raccogliere informazioni sulla famiglia della neonata per prendere una decisione.

Steffy contatta Liam ed Hope per informarli della possibilità di adottare una bambina.

Florence ammette di essere gelosa di Taylor, ma Reese le assicura di essere interessato soltanto al suo denaro. La ragazza, però, promette di indagare sulle origini della bambina.

Reese riceve una telefonata di Taylor e la donna lo informa che Steffy è interessata, ma vuole qualche informazione in più.

Wyatt passa a trovare Liam mentre Hope è in compagnia di Donna. Il ragazzo si lascia andare a un pianto liberatorio.

Bill è con Will e ne approfitta per chiedergli come procede con Thorne, ma il bambino lo spiazza dicendogli di voler rivedere i suoi genitori insieme.

Liam passa da Steffy per stare un po’ con Kelly e viene a sapere che la Forrester sta considerando l’idea di adottare una bambina.

Liam crede che sia tutto troppo affrettato e Steffy lo invita ad andare insieme a conoscere la bambina e il collega di Taylor.

Katie e Thorne parlano del cambiamento di Bill ma, all’arrivo di Donna, il discorso si sposta sulla tragedia di Hope.

Bill e Will raggiungono casa di Katie e il bambino chiede di invitare il padre a cena. La Logan accetta.

Will fa una preghiera per Beth e Katie e Bill si abbracciano, lasciando Thorne in imbarazzo.

Wyatt ringrazia Sally per il suo sostegno e la ragazza dice di voler regalare un cucciolo cane alla Logan.

Liam cerca di risollevare il morale di Hope e le dice di aver invitato Wyatt a cena.

Wyatt e Sally raggiungono Hope e Liam e la Spectra le presenta il suo amico speciale.