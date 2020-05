Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’11 al 17 maggio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci svelano che nelle puntate dall’11 al 17 maggio daremo l’addio a una coppia della soap. Quale? Scopriamo cosa accadrà:

Thomas e Sally Beautiful- foto informazione.it

Ridge e Brooke provano a convincere Flo a lavorare alla Forrester, ma Hope le concede del tempo per pensarci considerando la situazione particolare.

Shauna rompe gli indugi e spinge Flo ad accettare la proposta di lavoro.

Hope torna a casa per passare un po’ di tempo con Douglas.

Brooke porta Flo in giro per l’azienda e le racconta tutto ciò che c’è da sapere per ambientarsi velocemente.

Shauna ripensa alla sua vita difficile e invita Flo a tacere il segreto dello scambio di culle per il bene di tutti.

Thomas convince Douglas a chiamare zia Maya per giocare con Lizzie e lo incoraggia a disegnare un cuore per Hope.

Thomas chiama Steffy e si fa inviare delle foto delle bambine di lei, Liam e le bambine.

Hope trova Thomas senza Douglas e il Forrester le spiega che il bambino è in compagnia di Maya. La Logan prima vede il disegno del piccolo e dopo osserva le foto di Kelly, Phoebe e Liam.

Thomas mostra a Hope le foto di Liam e Steffy e prova a convincerla a pensare esclusivamente a Douglas. Il Forrester si avvicina e la bacia, ma la Logan si allontana subito.

Thomas si scusa con Hope, ma ammette di voler formare una famiglia con lei.

Sally raggiunge Wyatt e il ragazzo le confessa di aver visto il messaggio che Thomas le ha inviato sul cellulare. La stilista è costretta a rivelargli le mire del suo wx su Hope.

Wyatt resta sconvolto dalle parole di Sally e la Spectra prova a spiegare le ragioni che spingono Thomas ad agire così.

Brooke e Ridge parlano di Hope e Thomas: lui teme che il figlio voglia distruggere il matrimonio della ragazza mentre lei si dice fiduciosa.

Wyatt discute con Sally e il discorso devia su Flo. A questo punto Sally capisce di essere di troppo e decide di andar via.

Taylor e Steffy fanno shopping mentre Liam parla con Amelia. Lo Spencer ammette di pensare molto a Hope, ma la tata sottolinea la splendida sintonia che vede tra lui e Steffy.

Wyatt chiama Liam e gli racconta delle intenzioni di Thomas. Il fratello lo invita a tornare in città prima che sia troppo tardi.

Thomas continua a insistere con Hope e le ricorda la proposta di matrimonio in Messico, ma la Logan ammette di aver rifiutato allora proprio perché non sentiva quello che sente per Liam.

Hope tenta di ridimensionare le parole di Thomas e lo giustifica con il desiderio di dare una mamma a suo figlio.

Thomas fa un passo indietro, ma le chiede almeno di non trascurare Douglas.

Hope accoglie Flo alla Forrester e le due parlano di Liam. La Fulton prova a farle capire che Liam è il vero papà di Phoebe, ma la Logan non coglie il segnale.

Hope racconta a Flo della proposta di Thomas e la new entry la invita a non prestare ascolto alle parole del ragazzo.

Quinn passa a trovare Wyatt e scopre che lui e Sally si sono lasciati. Il ragazzo, poi, le racconta delle mire di Thomas su Hope e dell’atteggiamento accondiscendente di Sally.

Sally raggiunge Thomas per accusarlo di essere responsabile della rottura tra lei e Wyatt, ma il ragazzo la invita a mantenere il segreto.

Liam arriva da Wyatt per parlare con lui e scopre che Sally l’ha lasciato.

Flo fa notare a Hope il comportamento scorretto di Thomas, ma la Logan tende a giustificarlo.

Zoe origlia la conversazione tra Flo e Hope e sente la Fulton invitare la cugina a non spingere Liam tra le braccia di Steffy.

Zoe si avvicina a Flo e la rimprovera per le sue parole. Dovrebbe sostenere l’allontanamento di Liam da Hope. La Fulton mostra ancora l’intenzione di dire alla cugina tutta la verità.

Flo incontra Wyatt e il ragazzo le fa capire di voler riprovarci con lei.

Thomas raggiunge Hope per mostrarle alcuni bozzetti e coglie l’occasione per farle delle avance, ma viene interrotto dall’arrivo di Liam.

Liam saluta sua moglie e mette in guardia Thomas: lui ama Hope e non intende separarsi da lei.