Anticipazioni Il Segreto, trama puntata 28 febbraio 2021

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che la puntata del 28 febbraio sarà ricca di sviluppi, ma anche l’unica della settimana. L’appuntamento si sposa alla domenica pomeriggio. Ecco cosa accadrà:

Adolfo Il Segreto- foto youtube.com

Encarnación informa Alicia che Jesús è stato liberato e poco dopo l’uomo si presenta sull’uscio di casa.

Ramón non riesce a superare la notizia sulla paternità del bambino di Marta e continua a rimuginare sulle discussioni avute con lei.

Ignacio nota il turbamento di Ramón e prova a offrirgli il suo sostegno, ma il genero resta sul vago e preferisce andare via.

Pablo e Carolina sono al settimo cielo, ma non possono fare a meno di sentirsi in colpa per la situazione che vivono Marta e Rosa.

Ramón rientra e trova Adolfo ad aspettarlo. Il marchesino pretende di sapere se è vero che sta picchiando Marta.

I membri de Gli Arcangeli si riuniscono e la marchesa rivela il suo volto, invitando gli altri a fare lo stesso. Soltanto il leader non scopre la sua identità.

Isabel spinge la setta a mantenere una linea dura e a pianificare degli attacchi mirati per proteggersi.

Francisca ed Emilia parlano delle condizioni di salute di Raimundo, dicendosi concordi sul fatto che il miglioramento sia stato solo fittizio.

Francisca rivela a Emilia di voler contattare il dottor Clemente per avere qualche spiegazione su quanto accaduto all’uomo che ama.