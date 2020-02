Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 10 al 16 febbraio 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 10 al 16 febbraio vedremo cittadini di Puente Viejo in seria difficoltà e non solo. Scopriamo cosa accadrà:

Fernando e Dori Vilches Il Segreto- foto antena3.com

Maria insiste con Dori Vilches: vuole tornare ai vecchi esercizi per continuare a muovere i piedi.

Fernando entra nella stanza e l’infermiera si blocca mentre Maria le chiede di procedere con il trattamento.

Maria urla dal dolore, ma si mostra felice di sentire qualcosa alle gambe. Fernando, invece, appare contrariato.

Francisca non si da pace per il comportamento di Maria e Raimundo cerca di consolarla, convinto che la nipote stia tramando qualcosa.

Irene chiede spiegazioni a Carmelo, ma il sindaco non vuole compromettere i suoi piani.

Severo ottiene il consenso popolare per contrastare la vendetta di Morales e Fernando, rispettivamente zio e marito della defunta Maria Elena.

Raimundo prende a cuore la situazione di Puente Viejo e si presenta al cospetto di Morales.

Fernando cerca di impedire i trattamenti su Maria, ma la ragazza insiste per continuare le sedute con Dori Vilches.

Prudencio vorrebbe vivere appieno la storia con Lola, ma la ragazza crede che sia impossibile considerando le interferenze di Francisca.

Raimundo e Mauricio non sanno cos’altro fare per Puente Viejo, ma Severo non intende mollare.

Morales convoca una riunione e nutre false speranze nei cittadini.

Don Berengario non riesce a dire di no a Esther, soprattutto quando la ragazza confessa di sentire la mancanza di sua madre.

Prudencio ha fatto la sua mossa con Francisca. L’Ortega ha ricattato la nobildonna: o smetterà di tramare contro di loro o lui racconterà le sue macchinazioni a Raimundo.

Dolores non si fida di Esther e cerca di screditarla in tutti i modi.

Dori Vilches e Fernando stringono un patto, ma Maria intuisce la situazione.

Carmelo scopre che molti servizi pubblici della cittadina sono stati chiusi e intuisce la volontà di Morales di isolarla.

Irene ha bisogno di parlare con Carmelo, anche se la notizia potrebbe scombussolare i suoi piani contro Fernando.

Francisca teme di perdere la fiducia di Raimundo e cede al ricatto di Prudencio.

Carmelo capisce che non sarà facile smascherare Fernando, ma Irene cerca di incoraggiarlo a non mollare.

Don Berengario rivela ai compaesani la vera identità di Esther e chiede loro di accoglierla senza riserbo.

Lola attende il ritorno di Prudencio e il ragazzo arriva con buone notizie: finalmente Francisca non li infastidirà più.

Prudencio racconta tutto a Matias, anche se teme ripensamenti da parte della matrona. Il marito di Marcela lo tranquillizza dicendo che Francisca è concentrata a evitare il peggio per Puente Viejo.

L’Ortega rivela a Matias di voler chiedere la mano di Lola, ma il ragazzo ignora che Mauricio si sta muovendo per conto di Francisca.

Irene comunica a Severo e Carmelo che Morales ha portato il dottor Zabaleta in un’altra città e ha chiuso le scuole.

Carmelo non riesce a trattenere la rabbia e si mette alla ricerca del sottosegretario.

Maria punta il dito contro Fernando, reo di aver chiesto a Dori Vilches di ridurre l’intensità della terapia. Il Mesia nega, ma la ragazza è convinta di aver visto giusto.