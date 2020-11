Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 2 all’8 novembre 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 2 all’8 novembre saranno davvero imperdibili. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Isabel Il Segreto- foto puenteviejo.mizonatv.com

Campuzano informa Eulalia che i loro piani di vendetta stanno rallentando. La donna ordina al suo braccio destro di attivarsi per catturare Francisca e Raimundo.

Francisca incontra Mauricio e lo informa che i loro piani contro Isabel devono essere sospesi.

Rosa confessa a Isabel di aver messo in pratica il suo suggerimento per restare con Adolfo.

Francisca e Isabel scoprono che Eulalia è viva e decidono di studiare un piano per neutralizzala: la Montenegrò dovrà fingere di uccidere la marchesa.

Ignacio e le figlie organizzano un tè con Pablo e Maria Jesus e Carolina lo ringrazia per quanto fatto per il Centeno.

Tiburcio viene ricattato da Estefania. La donna dice di aver avuto una relazione con lui.

Adolfo arriva in municipio per parlare con Marta e le confessa di non essere disposto a lasciarla andare.

Alberto Santos dice a Ignacio e Jesús che rischiano di finire in carcere per quanto accaduto nella fabbrica di Bilbao anni prima. I due, però, gli dicono che si sta sbagliando.

Marta capisce che l’unica soluzione per lei è partire per Bilbao e confessa le sue pene a Manuela.

Ignacio offre dei soldi alla madre di Pablo per lasciare Puente Viejo.

Isabel racconta a Maqueda il piano elaborato da Francisca per distruggere Eulalia e ammette di sentirsi in pericolo. L’uomo la rassicura.

Adolfo chiede a Tomás di coprirlo davanti a sua madre. Deve vedere assolutamente Marta per parlarle, ma la ragazza non si presenta.

Isabel convoca Adolfo e Tomás e li informa che qualcuno vicino alla famiglia Castro sta tramando per ucciderli.

Ignacio insiste con Maria Jesus, ma la donna confessa di sentirsi offesa e non essere lì per i soldi.

Alicia rivela ad Encarnación di sentirsi in sintonia con Tomás, soprattutto perché sembra interessato alle condizioni di lavoro nella miniera.

Damian continua a dubitare di Matías, ma Alicia lo invita a guardare al locandiere con fiducia.

Ignacio e Isabel annunciano a tutti la gravidanza di Rosa e la marchesa appare entusiasta della notizia.

Isabel chiama Adolfo in disparte e gli chiede di essere sincero con lei riguardo i suoi sentimenti nei confronti di Rosa.

Mauricio prova a capire cosa abbia in mente Francisca, ma la matrona non si lascia sfuggire nulla.

Isabel saluta Maqueda in maniera ambigua.

Mauricio racconta al capitano Huertas le sue divergenze con Don Filiberto. Subito dopo, Maqueda li raggiunge e comunica loro che Isabel è morta.

Matías e Marcela sono felici di come stia andando il loro matrimonio.

Pablo fa visita a Maria Jesus, ma trova la donna in lacrime.

Ignacio vuole informare le figlie di Alberto Santos.

Rosa incontra Adolfo e lo invita a trasferirsi nella stanza di Marta per starle vicino prima delle nozze.

Raimundo prosegue la sua fuga, ma è molto debilitato.

Il capitano Huertas raggiunge La Habana e osserva la scena del crimine, notando che non ci sono segni di forzature.

Rosa prova a confortare Adolfo per la morte di Isabel, ma la ragazza finisce per parlare del matrimonio e per infastidire il suo promesso sposo.

Manuela informa Ignacio della morte di Isabel e lo invita a essere prudente con Rosa.

Tiburcio sogna Estefania e Hipólito e Onesimo si convincono che l’uomo stia nascondendo qualcosa.

Estefania raggiunge Tiburcio e lo invita a pagare se non vuole che lei racconti a Dolores della loro relazione.

Raimundo viene ritrovato nel bosco da uno sconosciuto. L’uomo decide di portarlo via.

Campuzano informa Eulalia della morte di Isabel e delle presunte responsabilità di Francisca.

Jesús incontra Alberto Santos e gli racconta di avere le prove del fatto che la morte dell’operaio sia stato un incidente.

Ignacio raggiunge Maria Jesus per capire se la donna ha deciso di accettare o meno la sua offerta. La donna, però, ammette di non voler deludere Pablo.

Il capitano Huertas interroga Mauricio e l’uomo fa fatica a rispondere.

Antoñita piange la morte di Isabel mentre Mauricio avverte Francisca dei sospetti del capitano.

Marcela commenta con Matías e Mauricio quanto accaduto a Isabel.

Maria Jesus incontra Alberto Santos in gran segreto e i due sembrano avere un piano in mente.

Maqueda e il capitano Huertas piangono la morte di Isabel e si ripromettono di trovare il responsabile.

Francisca si mostra sorpresa di essere sospettata della morte di Isabel e prova a discolparsi.

Tomás ringrazia Alicia per il suo sostegno.