Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 26 al 30 agosto 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci rivelano che nelle puntate dal 26 al 30 agosto assisteremo a vari colpi di scena. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Mauricio mette in salvo Fe e la porta al dispensario. Elsa e Alvaro si prodigano per aiutarla, anche se le sue condizioni appaiono molto gravi.

Isaac scopre dei gioielli tra gli effetti personali di Alvaro, ma riesce a mettere tutto a posto prima di essere scoperto.

Isaac rincasa e affronta la gelosia di Antolina. Il falegname esce di casa e si reca alla locanda di Matias per raccontare quanto successo.

Il Guerrero incontra un uomo misterioso, ma Antolina lo intravede e decide di indagare.

Don Berengario confessa a Carmelo di non reggere la pressione e non saper mentire alla Guardia Civile, ma il sindaco lo obbliga a mentire. I due rivedono la versione da fornire a Cifuentes.

Carmelo e Meliton si interessano a Faustino e decidono di avvisare la Guardia Civile, ma Mauricio li spiazza.

Saul scopre quanto accaduto a Fe e confessa la sua volontà di tenere Julieta fuori dalla questione.

Elsa nota un cambio di comportamento di Alvaro riguardo alla morte di Fe e lo affronta direttamente.

Mauricio racconta la verità a Raimundo e gli fa incontrare Fe. L’Ulloa si attiva per organizzare la partenza della bottegaia per metterla in salvo.

Il Godoy chiama a raccolta Julieta, Saul, Prudencio e Consuelo e spiega loro quanto successo, specificando che tutti a Puente Viejo devono credere che Fe sia morta.

Alvaro racconta la verità ad Elsa. Ha firmato il certificato di morte di Fe per permetterle di mettersi in salvo. La Laguna lo bacia con passione.

Isaac si affida a un investigatore privato per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul dottor Fernandez. Dolores lo scopre e informa subito Antolina.

Carmelo prepara Don Berengario all’incontro con Cifuentes, ma il prete finge un malore quando viene convocato dalla Guardia.

Don Anselmo raggiunge Carmelo e Don Berengario e chiede loro di raccontargli la verità.

Maria e Roberto si mostrano sempre più complici e affiatati.

Mauricio riferisce a Fe che stanno organizzando la sua fuga da Puente Viejo.

Elsa sente che il suo rapporto con Alvaro sta crescendo e confessa tutto a Marcela, ma la moglie di Matias cerca di aprirle gli occhi.

Isaac raggiunge Elsa per chiederle spiegazioni su quello che c’è tra lei e Alvaro e i due finiscono per litigare. Il falegname si scontra anche con il dottore.

Carmelo non riesce a stare tranquillo e Adela capisce che il suo turbamento è legato a quanto successo a Julieta.

Il sergente Cifuentes non sembra soddisfatto della gestione del caso Molero da parte del giudice.

Saul chiede a Prudencio di parlare a Julieta, ma la Uriarte si infuria quando li vede insieme.

Antolina punta il dito contro Isaac per via del comportamento che sta avendo nei suoi confronti.

Dolores indaga sulla natura delle informazioni che Isaac sta cercando di ottenere dall’investigatore privato Agapito.

Gonzalo invia un pacco a Esperanza e Beltran e Maria legge la lettera di accompagnamento. Si commuove e capisce che Gonzalo è l’unico uomo della sua vita, ma Roberto la spiazza e le dichiara tutto il suo amore.

Fernando non riesce a trattenere la rabbia quando vede l’intesa di Maria e Roberto e Francisca sembra aver trovato il modo per liberarsi dell’ospite indesiderato.

Meliton riceve la notizia di essere stato convocato per la nomina a Sceriffo dell’Anno.

Raimundo organizza la fuga di Fe coinvolgendo Prado e Rosario in America.

Isaac non esita a insinuare, in presenza di Elsa, che Alvaro sia un persona dal passato dubbio e oscuro. I due discutono animatamente.

Elsa incontra Isaac e gli chiede scusa per il suo comportamento.

Isaac rivela a Matias quanto scoperto da Agapito e Antolina origlia la loro conversazione.

Francisca rivela a Fernando che intende comprare la partenza di Roberto. I due raggiungono l’uomo e gli fanno la loro proposta e il cubano dice che ci penserà.

Carmelo è contento della ricostruzione degli eventi fornita a Cifuentes.

Irene ed Adela convincono Julieta a uscire un po’ per distrarsi e in effetti la Uriarte appare rilassata come un tempo.

Matias e Marcela si interessano alla cantina di Fe.

Matias chiede ad Isaac di dimenticare Elsa e Antolina ascolta la conversazione e si arrabbia.

Isaac decide di aprire il suo cuore a Elsa, ma la Laguna non è più disposta a ritornare con lui.

Elsa torna al dispensario e Alvaro si accorge che qualcosa la turba e le chiede di essere sincera. La Laguna, però, ribatte chiedendogli di raccontarle tutta la verità.

Julieta rincasa e viene assalita di nuovo dai suoi incubi. Saul se ne accorge.

Fe confessa a Mauricio di volerlo al proprio fianco e che non se partirà senza di lui.

Don Berengario cerca di mentire a Don Anselmo, ma si sente a disagio. Il sindaco, poi, lo raggiunge e gli chiede di seguirlo. L’uomo grida di voler confessare la verità alla Guardia Civile.

Alvaro racconta a Elsa una serie di bugie e, quando resta da solo con Isaac, lo licenzia.

Roberto spiazza donna Francisca e Fernando comprando la banca in cui la Montenegro tiene le sue ricchezze.

Mauricio non vuole lasciarsi tutto alle spalle e partire con Fe, nonostante i sentimenti che prova per lei.

