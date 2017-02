Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 13 al 19 febbraio 2017

Cosa svelano le anticipazioni de Il Segreto 13-19 febbraio? Diciamo pure che ci saranno due matrimoni e un’unica cerimonia. Vediamo insieme cosa succederà nel paesino di Puente Viejo:

Hernando scoprirà che sua moglie è sopravvissuta al naufragio della nave su cui viaggiava e che è costato la vita a centinaia di persone, ma non ne sembra felice. Intanto l’uomo sta continuando a decanalizzare l’acqua con l’aiuto del suo fidato braccio destro, il chimico Elias. L’ambizioso progetto però potrebbe provocare dei danni anche piuttosto seri ai terreni di proprietà dei Santacruz. E infatti di lì a poco, Severo scoprirà di avere dei problemi molti seri con i canali d’irrigazione delle sue proprietà terriere.

Prado deciderà di partire per Madrid per cogliere l’importante offerta di studio e lavoro che gli è stata offerta dal professore di musica, ma prima vorrebbe salutare Beatriz. Intanto si recherà da Matias e gli rivelerà che è certa che riusciranno a mantenere una relazione a distanza

Francisca cercherà di ostacolare la storia d’amore tra Lucas e Sol, dando a quest’ultima della poco di buono in presenza di Severo. La nobildonna sta cercando di colpire il Santacruz e per farlo coinvolgerà anche don Berengario. Il punto? Non può tollerante che una ex prostituta possa sposare un medico.

L’arrivo della moglie di Hernando avrà un sapore dolceamaro. Camila si stabilirà a Los Manantiales ed entrerà in sintonia soprattutto con Beatriz. Tornato dal breve viaggio d’affari, Hernando disattenderà le aspettative della moglie, mostrandosi freddo e distaccato nei suoi confronti. Il motivo? L’ha sposata solo ed unicamente per dare una madre alla dolce Beatriz. La donna resterà molto colpita dalle parole del ricco signore e poi gli annuncerà di aver ricevuto la visita di Francisca Montenegro in sua assenza, scatenando la rabbia dell’uomo.

Intanto Camila continua a preoccuparsi per gli incubi notturni di Beatriz e vorrebbe aiutarla a tutti i costi. Forse la visita da uno specialista potrebbe farle riacquistare l’uso della parola? La sua preoccupazione aumenta quando durante una passeggiata in paese, la dolce fanciulla sembrerà molto impaurita!

Durante i festeggiamenti in piazza per l’arrivo dell’illuminazione elettrica Severo sorprenderà Candela con una romantica proposta di matrimonio. La risposta sarà si! E quando scopriranno che anche Lucas e Sol hanno intenzione di sposarsi, decidono di organizzare i loro rispettivi matrimoni nello stesso giorno e in un’unica cerimonia. Immancabili i dubbi. Lucas svelerà a Sol che teme di essere abbandonato all’altare, così come accaduto il giorno delle sue nozze con Aurora.

Rosario presenterà Rafaela ad Emilia e Alfonso che acconsentiranno alle richieste della giovane: d’ora in avanti, lavorerà per loro in locanda. Forse il mistero legato ala donna sta per essere svelato. Ramiro confesserà a suo fratello di conoscere benissimo l’identità di Rafaela.