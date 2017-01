Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017

Grande novità in arrivo per gli appassionati della soap spagnola Il Segreto: da lunedì 30 gennaio cambia di nuovo la programmazione quotidiana. Il daytime dell’Isola dei famosi 2017 condotto da Stefano Bettarini scalzerà la telenovela, spostandone la messa in onda alle 16.20 del pomeriggio. Resta immutato il classico appuntamento del sabato pomeriggio. Vediamo insieme cosa ci riservano le anticipazioni de Il Segreto dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017.

Eliseo contatta Severo e gli chiede tutto il suo patrimonio per il riscatto di Sol e Candela, che intanto saranno trasportate in una misteriosa residenza con l’intento di farle prostituire. L’uomo chiede alla centralinista Chelo di localizzare le telefonate di Eliseo. Candela e Sol vengono punite per aver tentato la fuga dalla residenza-prigione. Severo, Lucas e Carmelo continuano a cercarle. La vicenda si chiude con Eliseo che muore per mano di Sol, mentre il fratello Severo resterà ferito ad un braccio: finalmente con la morte di Eliseo l’incubo per Sol Santacruz sarà finito.

Nel frattempo Sol sarà preoccupata delle continue assenze di Lucas. Il giovane rivelerà alla ragazza il motivo delle sue misteriose assenze e le chiederà di sposarlo. I due promessi sposi chiederanno a Don Anselmo di celebrare le nozze. La notizia del matrimonio giungerà a Donna Francisca che non perderà tempo a sputare veleno su Sol e Lucas, provocando l’ira di Severo.

Emilia sembra convinta della sua scelta di lasciare il paese e rifarsi una nuova vita con Cesar, ma all’ultimo avrà un ripensamento. La ragazza tornerà indietro e si ripromette di riconquistare nuovamente Alfonso. Come reagirà l’uomo? Alfonso quando vedrà tornare Emilia la accoglierà a braccia aperte.

A Puente Viejo giungeranno nuovi personaggi: Hernando Dos Casas (l’uomo deciso a scoprire cose è accaduto e a vendicare la morte della famiglia Mella, nonché tutore di Beatriz), Rafaela (la misteriosa giovane portata in paese da mamma Rosario) e Elias Mato (il giovane contattato dalla famiglia Mella, prima della loro morte, per assumere la direzione).

Matias deciderà di lasciare Prado, ma la giovane non riesce a credere alle parole di Matias e riuscirà a riconquistare il suo amato. La felicità durerà ben poco: Prado deciderà di seguire il suo sogno di diventare cantante, ma promette a Matias di mantenere la loro relazione a distanza.

Hipolito e Gracia decideranno di anticipare le nozze, temendo qualche “ritorsione” da parte del nuovo sacerdote. Don Anselmo, dopo essersi ripreso alla grande, ritornerà finalmente a Puente Viejo ed avrà modo di conoscere il suo sostituto, don Berengario. Purtroppo ben presto il sacerdote sarà costretto a lasciare di nuovo il paese a seguito della denuncia sporta proprio da son Berengario.