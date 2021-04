Akash Kumar e Daniela Martani contro Andrea Cerioli: “Inutile, antipatico e stratega”

Akash Kumar e Daniela Martani si sono scagliati duramente contro l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, durante una diretta su Instagram. Il bellissimo modello indiano e l’ex pasionaria di Alitalia nonché attivista per i diritti degli animali hanno puntato il dito contro il fidanzato di Arianna Cirrincione. Daniela Martani non ha fatto sconti.

Daniela Martani e Akash Kumar – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 e opinionista tv nei salotti di Barbara d’Urso ha dichiarato: “Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un ca**o. Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente”.

Daniela Martani dell’Isola dei famosi ha poi aggiunto: “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno”.

Il modello indiano ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha sentenziato: “Direttamente da Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi. Come fa ad avere tutti i follower? Ha fatto il tronista vedi tu. Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù!”.

Andrea Cerioli replicherà a questi pesanti attacchi?